Sheyla rojas fue captada con el excongresista Joaquín Ramírez y se pronuncia: "Me parece A1, estoy contenta"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas decidió poner fin a las especulaciones sobre su cercanía con Joaquín Ramírez, luego de que ambos fueran captados compartiendo un viaje y varios momentos de complicidad que despertaron rumores de un posible romance. La exchica reality explicó cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el político cajamarquino y dejó en claro que, por ahora, no existe una relación sentimental entre ambos.

Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraron a Sheyla dentro del vehículo de Ramírez, intercambiando gestos de confianza que rápidamente alimentaron las versiones de un nuevo romance. Incluso, un detalle en el que ella parecía limpiarle los labios llamó la atención de la conductora, quien decidió consultarle directamente sobre la naturaleza de su relación.

¿Qué dijo Sheyla sobre Joaquín?

Frente a la ola de comentarios, la modelo explicó que actualmente se encuentra soltera y que únicamente está conociendo al excongresista. Según precisó, ambos ya mantenían comunicación desde hace algún tiempo, aunque recién han empezado a compartir más momentos juntos, por lo que aseguró sentirse tranquila disfrutando esta nueva etapa de su vida personal, sin apresurarse a definir el vínculo.

"Estoy contenta, estoy soltera, tengo derecho a conocer y en este caso a Joaquín que me parece A1. Ya teníamos comunicación, pero recién lo estoy conociendo. Súper atento conmigo", dijo en un inicio.

Además, Sheyla destacó las cualidades que ha encontrado en Joaquín Ramírez durante el tiempo que llevan frecuentándose. Lo describió como un hombre atento, trabajador y exitoso, razones por las que decidió darle la oportunidad de conocerlo mejor. Asimismo, sostuvo que prefiere formarse una opinión propia sobre las personas antes de dejarse influenciar por los cuestionamientos públicos.

¿Qué dijo sobre sus escándalos políticos?

Durante la conversación con Magaly, también surgió el tema de las investigaciones que afronta el político cajamarquino. Sin embargo, Sheyla evitó profundizar en ese aspecto y reiteró que su interés se centra en conocer el lado personal de Ramírez, mostrando confianza en que su situación legal encontrará un desenlace favorable conforme avancen los procesos correspondientes.

"Yo estoy conociendo el lado de él. Veo que es muy trabajador. Se pueden decir muchas cosas negativas de las personas. Nadie está libre de denuncias, pero veo que es un hombre exitoso. Me parece injusto que a veces manchen el nombre de alguien con facilidad. Sé que todo va a llegar a buen puerto", agregó.

Finalmente, Sheyla Rojas reconoció que suele sentirse atraída por hombres a quienes admire por su trayectoria y esfuerzo profesional. Aunque descartó haber iniciado un romance con Joaquín Ramírez, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que la cercanía entre ambos continúe fortaleciéndose mientras siguen conociéndose, manteniendo viva la expectativa sobre el futuro de esta comentada relación.