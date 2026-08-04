Pamela López es multada por seguir hablando de Christian Cueva, pero no se queda callada: "Es mi verdad"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de conocerse que fue sancionada con una multa por, presuntamente, incumplir las medidas de protección que le prohíben referirse públicamente al conflicto que mantiene con Christian Cueva. Pese a ello, la influencer dejó claro que continuará defendiendo su versión de los hechos y el tema lo verá directamente su abogado.

Pamela López recibe sanción económica

La información fue difundida por un programa de espectáculos de mediodía, que mostró una resolución judicial donde se dispone el pago de una multa equivalente a tres Unidades de Referencia Procesal, es decir, S/ 1,650. Según el documento, Pamela López habría vulnerado la prohibición de mediatizar el conflicto familiar relacionado con el futbolista.

Además de imponer la sanción económica, la resolución exhorta tanto a Pamela López como a Christian Cueva a cumplir estrictamente las medidas de protección vigentes. De acuerdo con el fallo, ambos deben abstenerse de abordar públicamente el caso en redes sociales, plataformas digitales o programas de entretenimiento, bajo apercibimiento de enfrentar nuevas acciones legales si reinciden.

"Reiterar y exhortar enérgicamente a ambas partes procesales, Christian Alberto Cueva Bravo y Maira Pamela López Solórzano, a dar estricto y riguroso cumplimiento a las medidas de protección vigentes, manteniéndose firme la prohibición estricta de mediatizar el conflicto familiar por cualquier entorno digital, red social o programa de entretenimiento", se lee en el documento presentado por el programa.

Pamela López se pronuncia tras sanción

Tras conocerse la resolución, Pamela López evitó profundizar sobre la sanción y señaló que será su equipo legal el encargado de responder. Sin embargo, también sostuvo que no dejará de pronunciarse sobre lo ocurrido, pues considera que únicamente ha relatado los hechos desde su experiencia personal y conforme a lo que asegura haber vivido durante su relación.

"Mi abogado es quien va a salir a aclarar porque yo manejo otra información, sin embargo, voy a seguir dando mis declaraciones y voy a seguir contando en base a mi verdad lo que a mí me sucedió", expresó la influencer.

La influencer también aprovechó para remarcar que actualmente concentra su atención en sus hijos y en su bienestar familiar "Yo me preocupo por mis actos. Él cumple con la pensión y ya está", sentenció.

Es así que, mientras el proceso judicial entre Pamela López y Christian Cueva sigue avanzando, la reciente sanción refleja que el conflicto continúa generando nuevas consecuencias legales. Aunque la influencer reafirma que solo ha contado su versión de los hechos, las restricciones impuestas por la justicia mantienen el caso bajo permanente atención pública.