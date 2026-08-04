SMP: Mototaxista mata a puñaladas a colega tras choque y vecinos casi linchan al presunto homicida

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una violenta pelea entre dos mototaxistas terminó en tragedia en el sector de Villa El Amauta, en San Martín de Porres. Un ciudadano de nacionalidad venezolana murió tras ser apuñalado durante una gresca originada por un choque entre ambos vehículos. La Policía capturó al presunto agresor y evitó que una turba de vecinos lo linchara.

Mototaxista mata a su colega tras choque

De acuerdo con la información policial, el enfrentamiento comenzó luego de un impacto entre dos mototaxis. Tras el accidente, ambos conductores descendieron de sus unidades e iniciaron una fuerte discusión que rápidamente pasó a los golpes. En medio de la pelea, uno de ellos sacó un cuchillo y atacó en repetidas ocasiones a su colega de ruta, dejándolo gravemente herido.

Los vecinos que presenciaron el ataque auxiliaron a la víctima e intentaron salvarle la vida trasladándola de emergencia al hospital Luis Negreiros. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el ciudadano venezolano llegó al establecimiento de salud sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.

Toda la agresión quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. Tras el ataque, compañeros de la misma ruta de mototaxi persiguieron al presunto responsable hasta su vivienda. En medio de la indignación, ingresaron al inmueble, saquearon sus pertenencias y lanzaron varios de sus electrodomésticos a la calle, mientras exigían que respondiera por el crimen.

Vecinos casi linchan al presunto agresor

Cuando la turba intentaba linchar al sospechoso, este trató de escapar por la parte posterior de la vivienda. No obstante, fue interceptado por agentes de la comisaría de Sol de Oro, quienes lograron capturarlo antes de que fuera agredido por los vecinos. El detenido fue identificado como Francisco Ramón Barazarte Godoy, de 26 años, también de nacionalidad venezolana.

🔴🔵 Hombre muere apuñalado en feroz ataque y vecinos intentan linchar al presunto asesino capturado por la Policía



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Hasta la madrugada, el presunto agresor permanecía en la dependencia policial mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen. Las autoridades también analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales serán incorporadas como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Es así que, este crimen ha generado preocupación entre los vecinos de San Martín de Porres, quienes exigen mayor seguridad para evitar que conflictos cotidianos terminen en hechos de sangre. Mientras el presunto responsable permanece detenido y es investigado por las autoridades, este caso refleja cómo una discusión aparentemente menor puede escalar hasta convertirse en un homicidio, evidenciando además el riesgo de que la indignación ciudadana derive en intentos de hacer justicia por mano propia.