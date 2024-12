Susy Díaz reveló entre lágrimas DESGARRADOR SECRETO familiar: "No todo es felicidad"

Triste confesión. Recientemente, Susy Díaz causó revuelo entre su fanaticada tras revelar algo sumamente insólito. La exvedette abrió su corazón y narró algunos pasajes de su vida, recordando la vez en que vivió un momento familiar muy enternecedor, el cual continúa generando cierto desconsuelo. ¿Qué ocurrió con la querida 'Chuchi'?

Durante una entrevista para el podcast 'Mundo Latino', la excongresista reveló una historia que nadie hasta el momento conocía. Tal situación significó para ella un shock tremendo, al punto de sentirse bastante conmovida mientras contaba su experiencia de vida.