Gene Simmons, ícono de Kiss, es hospitalizado tras sufrir terrible accidente: Se estrelló contra un vehículo

El legendario bajista y cofundador de Kiss, Gene Simmons, fue hospitalizado tras desmayarse al volante y chocar con un vehículo estacionado en Malibú. El músico de 76 años ya se encuentra recuperándose en su hogar, según confirmó su esposa, Shannon Tweed, mientras sus fans respiran aliviados y esperan su regreso al escenario en noviembre.

Ícono de Kiss se estrella contra vehículo

El último martes 7 de octubre, Gene Simmons protagonizó un terrible accidente en la Pacific Coast Highway, una de las rutas más icónicas de California, Estados Unidos.

NBC4 Los Ángeles informó que el bajista de Kiss habría perdido el conocimiento mientras manejaba su camioneta, lo que provocó que el vehículo cruzara varios carriles antes de impactar con otro automóvil que estaba estacionado.

En minutos, las fotos del choque se hicieron virales, y aunque todos se asustaron, lo más importante es que Gene Simmons fue trasladado a un hospital y ya se encuentra estable.

Tras el susto, Shannon Tweed, la esposa de Gene Simmons, de 68 años, confirmó que él ya está en casa recuperándose, pero prefirió no dar más información sobre su estado.

Hasta ahora, ni ella ni los representantes del bajista de Kiss han ofrecido declaraciones adicionales sobre lo ocurrido, manteniendo la situación con bastante discreción. Este accidente sin duda puso nerviosos a los fans de Kiss, que enseguida lo llenaron de mensajes de apoyo en redes sociales.

Kiss se alista para reencuentro histórico

El accidente ocurrió justo cuando Kiss se alistaba para volver a ver a sus seguidores. La banda ya había confirmado su regreso con "Kiss Army Storms Vegas", del 14 al 16 de noviembre en Las Vegas.

"Kiss Army Storms Vegas" celebrará los 50 años de trayectoria del grupo y reunirá a sus miembros originales, además de invitados como el exguitarrista Bruce Kulick.

El evento trae de todo con conciertos, paneles con su mánager Doc McGhee, preguntas y respuestas, concursos de imitadores e incluso un karaoke de Kiss. Es un verdadero homenaje a la carrera de una de las bandas más legendarias del rock, que oficialmente se había despedido de las giras en 2023.

