Gian Marco condena atentado contra Agua Marina y lanza potente mensaje: "Trabajar se ha convertido en un campo de batalla"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante peruano Gian Marco no dudó en expresar su indignación por el atentado ocurrido contra la agrupación de cumbia Agua Marina, la noche de ayer, 8 de octubre. El artista calificó como "deplorable" la inacción de las autoridades por no frenar la ola de criminalidad y extorsiones que no dejan trabajar en paz a todos los peruanos.

Gian Marco se solidariza con Agua Marina tras atentado

Lo que debía ser una noche mágica, llena de diversión con los mejores éxitos musicales de Agua Marina, se convirtió en un momento de angustia y de terror para todos los presentes en el concierto que tuvo lugar en el Círculo Militar de Chorrillos. Delincuentes abrieron fuego por detrás del escenario donde se encontraban los integrantes de la agrupación.

La ráfaga de disparos impactó contra cuatro de los miembros del grupo y, según la Fiscalía, un vendedor que se encontraba en el lugar de los hechos, también resultó herido. Esta lamentable situación fue duramente condenada por otras orquestas musicales como Grupo 5, Papillon, Zaperoko, Hermanos Yaipén y Dilbert Aguilar, a ellos también se suma el cantautor Gian Marco, quien visiblemente molesto lanzó un potente comunicado en sus redes sociales.

En primer lugar, sostuvo que actualmente vivimos con un sistema que desde hace años "se pudre y se burla de cada ciudadano" por no poner mano dura a las organizaciones criminales que han sembrado el caos y el terror en nuestro país. Seguidamente, se solidarizó con todos aquellos que se han convertido en víctimas de las extorsiones y la inseguridad.

"Siento impotencia y dolor. Tengo miedo y pena por todos nosotros los peruanos. Lo sucedido ayer con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino también con todas las personas que siguen sufriendo el acoso constante de la extorsión, sin poderío de trabajar en paz", señaló en Instagram.

Cuestiona inacción de las autoridades por inseguridad

Pero no todo quedó ahí, ya que Gian Marco volvió a reiterar que desafortunadamente en nuestra sociedad, lo que antes era trabajar tranquilamente y saber que regresaríamos a casa junto a nuestras familias sanos y a salvos, ahora se ha convertido en un campo de batalla, un "riesgo que puede llevarte a la muerte, sin asco, sin ley".

En ese marco, cuestionó a las autoridades por no tomar acciones concretas e inmediatas para hacer frente a la delincuencia y erradicar a las bandas criminales que en los últimos días ha tenido como blanco a los transportistas, negocios y agrupaciones musicales como Agua Marina.

"Este gobierno y todos sus integrantes no merecen ser nuestros representantes. Ninguno de ellos es digno de tanta responsabilidad (...) tengo rabia, como todos", sentenció.

El pronunciamiento de Gian Marco refleja la creciente preocupación del sector artístico ante la inseguridad y criminalidad que afecta incluso los espacios dedicados al arte y la cultura. Su mensaje no solo es un respaldo a Agua Marina, sino también un llamado urgente a las autoridades para proteger a quienes, con su trabajo, llevan alegría a millones de peruanos.