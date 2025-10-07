RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Preocupa a fans

Susana Alvarado se aleja de Corazón Serrano por complicación de salud: Así se pronunció la cantante

Susana Alvarado enfrenta problemas de salud que le impiden seguir con Corazón Serrano por un tiempo. La cantante envió un mensaje a sus seguidores, que se mostraron muy preocupados por su situación.

Susana Alvarado sufre complicación de salud
Susana Alvarado sufre complicación de salud (Difusión)

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/10/2025

Susana Alvarado, reconocida voz de Corazón Serrano, enfrenta una complicación de salud que la mantiene alejada de la agrupación. La cantante se pronunció para tranquilizar a sus fans, quienes se mostraron muy preocupados desde que se conoció la noticia.

Susana Alvarado sufre complicación de salud

El pasado 5 de octubre, Susana Alvarado encendió las alarmas de sus seguidores al publicar una fotografía desde la cama de una clínica, con una vía colocada en la mano. La imagen se volvió viral rápidamente y desató un aluvión de comentarios, muchos de ellos llenos de mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación.

Horas más tarde, la vocalista de Corazón Serrano buscó tranquilizar a su público compartiendo otra fotografía, esta vez mostrando los alimentos que recibía en la clínica. "Vuelvo en unos días, todo bien por aquí. Los quiero mucho", escribió, llevando calma a sus fans.

Publicación de Susana Alvarado. Foto: Instagram
Susana Alvarado sufre complicación de salud

Susana Alvarado se aleja de Corazón Serrano

Según Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, la agrupación aprovechará el periodo de vacaciones, del 6 al 16 de octubre, para que Susana Alvarado descanse y se recupere completamente.

"Obviamente, toda esta semana no está yendo porque tiene un tema médico ahí y salimos de vacaciones, y ese tiempo basta para que se pueda recuperar de su tema de salud", explicó Edwin Guerrero en una transmisión por TikTok.

@golpeinformativoperu Edwin Guerrero se peonuncio sobre Rumores de Susana Alvarado y la enfermedad que sufrió en sus recientes conciertos. No está cantando por este motivo #Susanaalvarado #corazonserrano #Edwinguerrero #cumbiaperu ♬ sonido original - Golpe Informativo Perú

¿Por qué Susana Alvarado no estuvo en Miami?

La pausa de Susana Alvarado no solo afecta las presentaciones de la semana; también explica por qué no participó en el reciente concierto de Corazón Serrano en Miami durante el festival '¡Ataca Sergio! All Stars Concert'. 

Edwin Guerrero reveló que la cantante estaba muy afectada de la garganta, lo que le impedía cantar con normalidad: "Cuando salió lo del viaje a Miami, fue a última hora. Justamente pedían las canciones y Susana estaba muy mal de la garganta, no se podía recuperar".

Edwin Guerrero añadió que, aunque Corazón Serrano intentó incluirla en la presentación, su prioridad siempre será el bienestar de la artista. "Somos los dueños del grupo, pero no podemos imponer. Lo importante es que se recupere bien para volver con fuerza", concluyó.

Susana Alvarado continúa priorizando su recuperación y bienestar antes de regresar a los escenarios. La cantante se encuentra en descanso médico, recibiendo apoyo del grupo y aprovechando el periodo de vacaciones de Corazón Serrano para recuperarse completamente. Sus fans mantienen la expectativa por su pronto regreso.

