Sector de transportistas es impedido de participar en mesa de trabajo: Advierten nuevo paro

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 8:30 a. m. de este jueves 9 de octubre, los gremios de transportistas debían reunirse con el Congreso y el Ejecutivo como parte de una nueva mesa de trabajo para atender la crisis de inseguridad que azota nuestro país. Sin embargo, algunos líderes gremiales han denunciado que no les han permitido participar esta nueva convocatoria.

Podrían realizar nuevo paro

Un sector de gremios de transportista fue impedido de participar de la mesa de trabajo contra la delincuencia, llevada a cabo en Palacio de Gobierno. Desde los exteriores del lugar donde ya inició la reunión denunciaron no sentirse representados.

Tal es el caso de Miguel Ángel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, quien informó que debido a lo sucedido, tomarán medidas más drásticas.

"Nosotros v amos a convocar a una reunión de emergencia para tomar acciones más drásticas . Posiblemente, un paro, una movilización nacional, un paro a nivel nacional. Vamos a coordinar en estos días porque lamentablemente nosotros no participamos", detalló.

Señaló que no hay ningún gremio en la reunión que representa a los conductores, que son los más afectados por los ataques extorsivos, y resaltó que él fue de los principales impulsores del adelanto de esta reunión.

"Nosotros como gremio de Asociación Nacional de Conductores hemos luchado para que esta mesa de trabajo se de, no es que yo me sienta marginado. (...) Así la indignación del Perú va a crecer más. Llamo a la población nacional, a todos los conductores de la categoría L, A1, A2, A3 a sumarnos a una movilización gigantesca a nivel nacional ", expresó.

Empresas de corredores ingresaron

Otro de los líderes gremiales sin la posibilidad de ingresar a la reunión fue Héctor Vargas, titular de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao.

"La sensación es la misma que tenemos de este Gobierno, hace dos días sabemos que iba a haber la reunión, tanto en el Congreso como acá en el Ejecutivo y dos días hemos estado coordinando para que hubiera una sola lista. El Congreso nos dijo que iba a haber una sola lista y anoche, recién, se pusieron de acuerdo de que la reunión iba a ser en la PCM", manifestó.

Vargas dio a conocer que solo los representantes de las empresas de los Corredores complementarios han ingresado a la mesa de trabajo, mientras que los otros gremios no se les permitió el pase. Por ello, cuestionan y dudan sobre la declaratoria de emergencia del sector, inclusive mencionó que tampoco se permitió a congresistas.

#EnVivo



Héctor Vargas, coordinador de Transporte Urbano de Lima y Callao: La PCM solo ha permitido ingresar a Palacio de Gobierno a las empresas de los corredores; a los de transporte irregular, a ninguno



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/CjuxR8rk4D — Canal N (@canalN_) October 9, 2025

Por esta razón, un sector de transportistas denunció que no les permitieron participar en mesa de trabajo impulsada por su sector para tratar temas y medidas contra la inseguridad que golpea al Perú y al transporte.