Paul Michael aconseja a Christian Cueva estudiar canto con URGENCIA: "No es nada personal"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael vuelve a sorprender y esta vez al lucirse al lado de Pamela López y animarse a lanzarle una inesperada recomendación a Christian Cueva: ¡lo mandó a tomar clases de canto con "urgencia"!

El inesperado consejo de Paul Michael a Cueva

Pamela López se hizo presente en el set del pódcast de Edson Dávila para abordar distintos temas relacionados con su vida privada y en especial sobre su situación legal con su aún esposo, Christian Cueva, tras su abrupta ruptura amorosa y luego de que él anunciara su romance con la cantante de cumbia, Pamela Franco.

Como era de esperarse, la pregunta sobre cómo se encuentra actualmente su corazón no podía faltar. Es así como la influencer se animó a participar de las dinámicas del pódcast 'Edson Pa' Que Más', pero esta vez al lado del hombre que logró conquistarla: Paul Michael. El cantante y exintegrante de 'La Combinación de La Habana' realizó su ingreso, visiblemente emocionado y sin dudar en exclamar que siempre desea ver feliz a la trujillana.

Tras demostrar que su cariño es cada vez más fuerte, el cantante tuvo que responder a una inesperada pregunta: ¿A quién mandarías con urgencia a clases de canto? y entre las opciones aparecieron las imágenes de Christian Cueva, Pamela Franco y Marisol 'La Faraona de la Cumbia'.

Lanza dardo contra el ex de Pamela López

Previamente a su respuesta, la influencer se le acercó al oído de su pareja y simuló darle consejo para responder. Seguidamente, Paul Michael, sin dudarlo más, y asegurando que no era nada personal, sostuvo que mandaría al ex de su amada a que estudie canto, recordando que el futbolista incursionó en la música al lado de Pamela Franco con el cover de 'El Cervecero'.

Es así como incluso, Paul se animó a cantar una parte de la canción, como una forma de demostrarle sus habilidades para la interpretación y el canto. Mientras tanto, Pamela López solo atinó a reír durante toda la dinámica, evitando hacer cualquier comentario polémico.

"Asu... no es nada personal ya, nada personal, pero Cueva", respondió entre risas y la mirada de los presentes en el set.

Pamela López lanza grave acusación

Tras estas declaraciones, Pamela López causó revuelo en la farándula local tras acusar al padre de sus tres hijos de no pagar la deuda que tiene con su madre y de una presunta venta irregular (sin su consentimiento) del departamento que le dio su padre cuando aún estaban juntos.

Después de este aparente hecho, el padre de Pamela habría sido víctima de amenazas, luego de que los supuestos nuevos propietarios del inmueble llegaran hasta su vivienda en Trujillo a intimidarlos.

Pamela López denuncia amenazas contra sus padres en medio de conflicto con Christian Cueva.

En resumen, Paul Michael marcó distancia de Christian Cueva y se animó a recomendarle estudiar canto con "urgencia". Todo ello durante una entrevista realizada a su pareja, Pamela López, en el podcast de 'Edson Pa' Que Más'.