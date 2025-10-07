¡NUEVA POLÉMICA! Gustavo Salcedo confiesa que tenía GPS en auto de productor Christian Rodríguez y su esposa

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva polémica pone en el ojo del huracán al empresario Gustavo Salcedo, quien es sindicado por el productor de televisión Christian Rodríguez, de haberlo agredido en plena vía pública. Ahora, ha salido a la luz que el aún esposo de Maju Mantilla tenían un GPS en el auto de su supuesta víctima.

Gustavo Salcedo y su nueva polémica

Este martes 7 de octubre, el programa 'Magaly TV: La Firme' sorprendió al publicar un adelanto de lo que se verá en su programación de esta noche, En dicho video se delata que Gustavo Salcedo habría estado tras los pasos de Christian Rodríguez, productor al que se le relacionó con su aún esposa Maju Mantilla.

En el audiovisual se oye, a quien sería el también deportista, expresar: "Él (Christian Rodríguez) tiene un Kia rojo Hatchback. Está guardado. Tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa ".

Y por si fuera poco, el padre de los hijos de la exreina de belleza, Maju Mantilla, confesó que "Christian está corrido porque a Christian yo lo estuve 'trackeando'".

Cabe resaltar que, Rodríguez acusó a Salcedo de haberlo agredido en plena pública, el pasado viernes 26 de septiembre, en el que el productor de TV narró que reconoció que el aún esposo de Maju Mantilla manejó su auto a toda velocidad chocando con el suyo. Según él, logró salvarse de ser arrollado tras dar unos pasos hacia atrás.

Entonces, Gustavo Salcedo confiesa que venía "trackeando" con gps el auto del productor que supuestamente tuvo algo con Maju!#MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/sgLQl97rUO — Pajita (@MeDicenPajita) October 7, 2025

Abogado de Salcedo se pronuncia

La aparición de este audio del empresario se suscita luego que en la reciente edición de 'Día D', el abogado de Gustavo Salcedo, confirmó la existencia de una relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez.

El letrado Jorge Domingo Petrozzi sostuvo que su patrocinado atravesó por un quiebre emocional luego que descubriera que su aún esposa y el productor de televisión sostenían una relación.

"Es el generador de esta situación. Ha participado (Christian Rodríguez) en la comisión de un adulterío, no es delito, es causal de divorcio. El señor se victimiza, capaz para quedar bien con su esposa y familia, quizá debió reconocer y no habríamos llegado a esta situación", manifestó el abogado de Salcedo".

