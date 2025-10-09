Atentado contra Agua Marina: Fuerza Popular exige presencia del ministro del Interior ante el Pleno por inseguridad

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

¡Exigen respuestas por preocupantes cifras de inseguridad! La bancada de Fuerza Popular pide al ministro del Interior, Carlos Malaver, presentarse ante el Pleno del Congreso de la República para rendir cuentas y explicar por qué no se toman las medidas correspondientes para hacerle frente a la delincuencia. Ello tras el atentado contra la agrupación Agua Marina.

Fuerza Popular condena atentado contra Agua Marina

La inseguridad ciudadana es uno de los temas preocupantes en nuestro país. En las últimas semanas, se han dado a conocer lamentables hechos de asesinatos perpetrados contra los transportistas y extorsiones a los empresarios, pero esta vez, la delincuencia vuelve a sembrar el pánico en el ámbito artístico, pues bien, el concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, que debía ser una noche de emoción terminó en una "ráfaga de disparos", dejando heridos a cuatro integrantes de Agua Marina.

Debido a este atentado contra una reconocida agrupación de cumbia peruana, la bancada de Fuerza Popular exigió que el ministro del Interior, Carlos Malaver, se presente de manera urgente ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas sobre la falta de acciones inmediatas para recuperar el control del país y erradicar a las organizaciones criminales.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el partido político mostró su disconformidad e indignación por ver que el Mininter y demás integrantes del Ejecutivo no cumplen con las medidas contempladas en el marco de lo que denomina Plan de Emergencia Nacional contra el Terrorismo Urbano.

"El atentado en el Círculo Militar de Chorrillos demuestra una vez más que el crimen organizado ha cruzado todos los límites mientras el gobierno permanece pasivo e indiferente. Desde Fuerza Popular exigimos acciones inmediatas y firmes para recuperar el control", expresaron en un inicio.

Exigen respuestas al ministro Malaver tras atentado

Entre las medidas planteadas y por las cuales pedirá al titular del Ministerio del Interior que dé mayores detalles frente a las demás bancadas, son las siguientes:

Reactivar el Comando de Frente Interno (COFI): Unificar a las FF. AA., PNP y agencias de inteligencia bajo un solo mando operativo.

bajo un solo mando operativo. Especialización de la Policía Nacional: Crear dos líneas de carrera; investigación criminal y orden interno.

Apoyo temporal de las Fuerzas Armadas: Patrullaje en calles y administración de penales por 120 días.

de las Fuerzas Armadas: Patrullaje en calles y administración de penales por 120 días. Reforma del sistema de justicia: Impedir que ciertos jueces y fiscales sigan liberando criminales.

Impedir que ciertos jueces y fiscales sigan liberando criminales. Emergencia penitenciaria nacional: Construcción inmediata de nuevos penales.

nacional: Construcción inmediata de nuevos penales. Revisión del Pacto de San José: Denunciar las cláusulas que amparan a terroristas y criminales de alta peligrosidad ante la Corte IDH.

Aplicación de la Ley 32446 contra el Terrorismo Urbano.

El atentado contra Agua Marina vuelve a reflejar la crisis de inseguridad en el país, por lo cual, Fuerza Popular exige la presencia del ministro Carlos Malaver ante el Pleno para responder sobre la inacción del Ejecutivo frente a la delincuencia.