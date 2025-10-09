Zaperoko condena atentado contra Agua Marina: "Es una muestra clara de la crisis de inseguridad que atraviesa el país"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"¡El peruano vive bajo amenaza!", expresó la orquesta Zaperoko condenando el atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, la noche del miércoles, 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos. A través de un comunicado, exigen a las autoridades que el caso no quede impune y se establezcan acciones urgentes para frentar la delincuencia e inseguridad ciudadana.

Concierto de Agua Marina terminó en balacera

Hace unos meses, precisamente en marzo del 2025, el cantante Paul Flores, 'El Russo', fue asesinado por unos sicarios en Lima. Lamentablemente, a ese suceso se suma, una vez más, el atroz ataque del que fueron víctimas los integrantes de la agrupación Agua Marina en pleno concierto que realizaron anoche en Chorrillos, sin imaginar que el show que buscaba deleitar a todos sus fans con sus mejores éxitos musicales terminaría en una "ráfaga de disparos".

Según los primeros datos preliminares, dos delincuentes a bordo de una moto lineal habrían sido los que abrieron fuego por detrás del escenario donde se encontraban el grupo musical, llegando a herir a cuatro integrantes, entre ellos, los hermanos Luis y Manuel Quiroga. Debido a la gravedad, fueron llevados de inmediato a una clínica local.

Videos muestran el momento exacto en que el ambiente festivo se convierte en pánico. Decenas de personas intentan huir despavoridas mientras la música se detiene abruptamente.

Zaperoko condena atentado contra Agua Marina

La orquesta Zaperoko se sumó a las voces de rechazo tras el atentado ocurrido contra Agua Marina y destacó que lamentablemente, este tipo de actos violentos no solo afectan a los empresarios o transportistas, sino también a los artistas, quienes, con su trabajo, llevan alegría a millones de peruanos. A través de un post en su cuenta de Instagram, pidió la pronta recuperación de los miembros del grupo.

Asimismo, expresaron su hartazgo por la preocupante cifra de asesinatos y la profunda crisis de inseguridad que atraviesa el país, donde la extorsión y crímenes se han convertido en la norma.

"¡Basta ya! Como artistas, trabajadores y como peruanos, estamos hartos. La delincuencia opera impunemente en todo el Perú. Ya sea en el rubro del transporte, en el comercio o en la música, la violencia nos persigue", se lee en el mensaje.

Zaperoko cuestiona inacción frente a la inseguridad

Seguidamente, la orquesta Zaperoko exigió al Gobierno Central que deje la indiferencia y tome acciones concretas para hacer frente a la delincuencia e inseguridad ciudadana. Finalmente, piden que el atentado contra Agua Marina no quede impune y sigan las investigaciones correspondientes para capturar a los criminales.

"Implementen una estrategia real y efectiva para devolver la paz al Perú y garantizar la seguridad de todos los que intentamos trabajar dignamente. No permitiremos que el miedo ni la extorsión nos silencien", puntualizaron en sus redes sociales.

Zaperoko se sumó así a otros artistas y figuras públicas que han alzado su voz frente a este atentado, que ha dejado consternado al país. La expresión de respaldo hacia Agua Marina refleja una creciente preocupación en el mundo artístico ante la ola de criminalidad que parece no tener freno.