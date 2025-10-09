RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Por inseguridad ciudadana

Dina Boluarte: Anuncian moción de vacancia presidencial al interior del Congreso por crisis de inseguridad ciudadana

Desde el Congreso, la Bancada de Renovación Popular anunció que impulsarán una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Agregó, que esperan lograr las 33 firmas para su presentación formal.

Dina Boluarte.
09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/10/2025

La Bancada de Renovación Popular anunció esta mañana que impulsarán una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota al país.

En diálogo con los medios de comunicación desde el Congreso, el legislador Diego Bazán, acompañado de los integrante de su grupo parlamentario, anunció que han determinado dicha figura por el atentado contra la agrupación Agua Marina, anoche en Chorrillos

Esperan lograr las 33 firmas para su presentación

El congresista de la región La Libertad mencionó que esperan obtener las 33 firmas mínimas que requiere la moción que pueda ser presentada a través de la Oficina de Mesa de Partes de este poder del Estado. De lograr dicho procedimiento, la mandataria deberá concurrir ante el Parlamento para que responda por esta problemática que, por ejemplo, viene quitándole la vida a 47 transportistas de Lima y Callao durante el 2025.

"Lo que corresponde es que la señora Dina Boluarte venga a este Parlamento y responda por estas situaciones e inmediatamente se vote. Se requieren 87 votos sí, yo creo que hoy no va ser complicado, hay fuerzas en el Parlamento que en los últimos minutos se han sumado a esta posición", sostuvo. 

Frente a su anuncio, Aron Espinoza, actual regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y excongresista de Podemos Perú, indicó que su partido político respaldará la moción de vacancia presidencial

(Noticia en desarrollo...)

