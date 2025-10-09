RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Comunicado oficial

Hospital Casimiro Ulloa informa sobre el estado de salud de la quinta víctima del ataque en concierto de Agua Marina

El concierto de Agua Marina terminó en pánico tras un ataque que dejó varios heridos. La quinta víctima recibió atención en el Hospital Casimiro Ulloa, donde ya brindaron más detalles sobre su estado de salud.

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/10/2025

Tras el violento ataque en el concierto de Agua Marina en Chorrillos, la atención se centró en quienes resultaron heridos. El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa informó sobre el estado de salud de la quinta víctima, asegurando que recibió atención inmediata y que su condición se encuentra estable.

Según el comunicado oficial del Hospital Casimiro Ulloa, la quinta víctima identificada con las iniciales P.J.N.C., de 50 años, ingresó a la institución el 8 de octubre a las 23:30 horas, luego de sufrir una herida leve en el dorso por proyectil de arma de fuego durante el concierto de Agua Marina.

El centro de salud detalló que un equipo multidisciplinario se encargó de atenderlo de inmediato, brindando todas las atenciones necesarias para garantizar su recuperación.

"El paciente presentó una herida leve en el dorso por proyectil de arma de fuego (PAF) y fue atendido de inmediato por un equipo multidisciplinario que le brindó todas las atenciones del caso", señala el comunicado.

Asimismo, se destacó que toda la atención fue cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS), asegurando que el paciente no tuvo que asumir gastos adicionales por el tratamiento recibido.

Puede ser una imagen de texto
El Hospital Casimiro Ulloa precisó que, tras la evaluación, la herida no requería intervención quirúrgica, sino tratamiento ambulatorio, y que el paciente podía continuar con su recuperación en casa bajo supervisión médica.

Esto permitió que fuera dado de alta durante las primeras horas del 9 de octubre, generando alivio entre sus familiares y amigos: "Tras la evaluación y el tratamiento correspondiente, se determinó que su condición era estable y no ameritaba intervención quirúrgica, sino tratamiento ambulatorio, por lo que fue dado de alta".

El estado de salud de los integrantes de Agua Marina

En diálogo con Exitosa, el médico emergenciólogo Ricardo Villarán señaló que los integrantes de Agua Marina fueron sometidos a todas las evaluaciones de rigor

Según médico del Hospital Guillermo Almenara, no requieren de una intervención quirúrgica de emergencia. Aunque se encuentran fuera de peligro, permanecerán internados en la Unidad de Cuidados Especiales de Emergencia del hospital para continuar con su recuperación.

Así, tras el violento ataque en el concierto de Agua Marina, la atención se centró en los heridos y el cuidado que recibieron. El Hospital Casimiro Ulloa informó sobre el estado de salud de la quinta víctima, asegurando que recibió atención inmediata, su condición es estable y podrá continuar su recuperación sin mayores complicaciones.

