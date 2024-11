Gian Marco rompe en llanto al reaparecer en bastón desde clínica: "No puedo trabajar así"

Después de varios días de haberse conocido que GianMarco fue internado de emergencia en una clínica local, este mismo decidió romper su silencio para explicar qué fue lo que le ocurrió. Entre lágrimas y con un bastón en la mano, el cantante reveló la situación que lo aqueja y las medidas que tomará ante ello.

Los fanáticos del cantautor peruano, Gian Marco, quedaron sumamente consternados al conocer que este había sido ingresado de emergencia a una clínica local.

Y es que, en los últimos días, se venía anunciando, por todo lo alto, las fechas de sus próximas presentaciones en nuestro país, las mismas que finalmente tuvieron que ser canceladas tras informarse su delicado estado de salud.

En esta ocasión, el propio cantante decidió salir al frente y, a través de un extenso video, brindo detalles de lo que le había ocurrido durante la primera semana de noviembre: "Pues, aquí me tienen con bastón y todo y llevo una semana internado", inició diciendo.

Enseguida, informó que, lamentablemente, tendrá que posponer sus conciertos hasta el próximo año debido a que tiene que seguir un tratamiento necesario para su columna.

Asimismo, confirmó que tendrá que abandonar el país y volver a Miami para seguir con sus controles médicos y, al mismo tiempo, pasar tiempo con sus seres queridos.

"Voy a volver a donde vivo, con la familia y con los doctores que me van a ver allá y me van a tratar. No estoy al 100%, no pudo trabajar así, tengo que andar con bastón y mucho cuidado y en un escenario no puedo estar así porque no estaría al 100% para ustedes", agregó.