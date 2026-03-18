Pamela López revela cómo conoció a Christian Cueva: "Era gracioso y me hizo sentir bien"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a hablar de Christian Cueva, pero esta vez para contar cómo se conocieron e iniciaron su romance hace más de una década. La influencer hizo esta confesión durante su permanencia en el reality 'La Granja VIP' y dejó sorprendidos a sus compañeros y a los internautas que escucharon su historia.

¿Cómo se conocieron Pamela y Christian Cueva?

En una íntima conversación, mientras cocinaban, Pati Lorena le preguntó a Pamela López cómo conoció al futbolista. La influencer se mostró un poco fastidiada y dijo que actualmente ya no lo conoce por su nombre, sino que lo tiene apodado como "el cacas", y procedió a contar la historia de cómo hablaron por primera vez.

Según dijo, todo ocurrió en 2012, cuando ella vivía en Trujillo y uno de sus amigos estilistas le comentó que tenía un amigo que había llegado de Lima y que lo acompañe a saludarlo. "Su descripción fue así: 'un chatito hasta las hue****, acompáñame a saludarlo y luego nos vemos en lo que habíamos quedado'", contó.

Pamela confesó que en ese momento Christian Cueva ya era futbolista, aunque no tan reconocido, ya que formaba parte de la San Martín. Continuando con su relato, dijo que Cueva la invitó a bailar y que al día siguiente le escribió un mensaje, por lo que empezaron a hablar. Como a ella le pareció gracioso, terminó enamorándose.

Pamela también confesó que la familia de Christian Cueva nunca la aceptó completamente, incluso cuando ya habían formalizado su relación y se fueron a vivir a Chile. "Su familia nunca me quiso, porque decían que era una mujer vivida. Así de machistas y retrógradas eran", agregó.

Abogados de Pamela y Christian se reunen

Este sábado 7 de marzo, Gino Zamora, abogado de Pamela López, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía en la que posa al lado de Christain Cueva y el abogado del jugador de Juan Pablo II.

Fue el mismo letrado quien aclaró la razón de este encuentro con 'Aladino' y si es que el enfrentamiento con su patrocinada llegó a su etapa final. "Como abogado de Pamela López, el viernes 6 de marzo, se tuvo una reunión con el señor Christian Cueva y su representante legal para poner fin al conflicto judicial", se puede leer en su post.

Es así que, las confesiones de Pamela López no solo revelan cómo nació su romance con Christian Cueva, sino también los momentos difíciles que enfrentó con su entorno familiar. Su historia vuelve a generar polémica en redes, donde usuarios reaccionan divididos ante sus declaraciones y la forma en que recuerda su relación pasada.