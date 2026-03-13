Joven es baleado tras acudir a vender un celular en la calle: Delincuentes le tendieron una trampa

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven emprendedor, dedicado a la venta de celulares, sufrió un terrible asalto a mano armada mientras negociaba la venta de un iPhone en plena calle. El vendedor resultó herido de bala y además perdió el celular que iba a vender, ya que los delincuentes le tendieron una emboscada con la excusa de comprarle el equipo móvil.

Citan a vendedor para robarle y balearlo

La víctima del asalto es Gabi García, un joven argentino que, además de ser profesor, se dedica a vender iPhones en sus tiempos libres. En uno de sus más recientes videos en redes sociales, muestra el preciso instante en que fue emboscado por dos delincuentes que fingieron estar interesados en comprar un celular para asaltarlo.

"Me robaron y me dispararon en entrega de iPhone", es el título del video donde se ve cómo Gabi se encuentra con un joven en plena noche para venderle el celular. El supuesto comprador pide examinar el teléfono y, después de verlo durante aproximadamente un minuto y medio, aparece un segundo sujeto en escena.

El vendedor, al darse cuenta de que la segunda persona sacó un arma y se dirigió directamente hacia él, arranca su motocicleta a toda velocidad, pero recibe un disparo en la pierna. Sin detenerse, avanza al menos cuatro cuadras y, en el camino, pide ayuda a varias personas, indicándoles que lo asaltaron y que por favor llamen a la policía.

Policía auxilia a vendedor baleado

Unas cuadras más adelante se encontró con dos personas que se ofrecieron a ayudarlo a bajar de la moto, pero el joven se negaba debido a que tenía mucho dolor. Con una de las personas que lo auxilió llamó a la policía y, a los pocos minutos, llegó una patrulla para tomar constancia de los hechos.

En las imágenes se puede apreciar que varios efectivos policiales realizan coordinaciones a través de la radio, mientras esperaban una ambulancia para auxiliar a Gabi. El joven finalmente mostró que el disparo le cayó en la pierna derecha. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Es así que, este caso vuelve a poner en alerta a quienes realizan compras o ventas por internet. Especialistas recomiendan concretar este tipo de transacciones en lugares seguros, concurridos y, de ser posible, dentro de centros comerciales o comisarías. Además, es importante acudir acompañado y evitar reunirse de noche con desconocidos para prevenir asaltos o situaciones de violencia.