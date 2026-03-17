¡Ampay! Said Palao y Mario Irivarren son captados en un yate CON MUJERES en Argentina

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición de su programa de espectáculos, Magaly Medina lanzó una advertencia que ha dejado a más de uno con el sueño robado, al anunciar que para este martes a las 9:30 p.m., "Magaly TV, La Firme" presentará una "bomba" que promete remecer la farándula local.

A través de sus redes sociales, "Magaly TV, La Firme" ya había anunciado que tenía todas las imágenes de algunos personajes de la farándula peruana que estaban de viaje por Argentina.

Sin embargo, luego sorprendió a todos al revelar un adelanto completo, en donde muestra imágenes de los personajes de "Esto es guerra" Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi, junto a varias chicas en un yate.

El impactante avance del Ampay

En las imágenes difundidas, se observa a reconocidos chicos reality en situaciones que darán mucho de qué hablar. Bajo el sugerente mensaje de "¡Agárrate Ale! ¡Agárrate Onelia!", el avance pone bajo la lupa el comportamiento de los exintegrantes de 'EEG' durante su viaje al país gaucho.

En los fragmentos de video compartidos por la producción de Magaly Medina, se logra identificar claramente a Irivarren y Palao compartiendo muy de cerca con grupos de mujeres desconocidas, lo que ha generado inmediata expectativa sobre el estado de sus actuales relaciones sentimentales.

"Chicas, bikini, sol, trago, yate", exclama la voz en off de "Magaly TV, La Firme" para presentar las imágenes reveladoras, en las que se puede ver a los chicos reality en una eufórica fiesta en un yate en Argentina.

¿Mario Irivarren habría engañado a Onelia Molina?

El chico reality Mario Irivarren nuevamente se ve involucrado en un escándalo en donde la principal afectada sería su pareja Onelia Molina.

Aunque aparentemente le costó recibir el perdón de Onelia Molina tras video viral en donde se le escuchó hablar de su expareja Vania Bludau durante la boda de Alejandra Baigorria, al parecer Mario Irivarren no habría aprendido la lección.

Las imágenes no solo muestran a Mario Irivarren bailando muy cerca con una de las chicas, sino que, aparentemente, también se estaría dando un apasionado beso. Todo esto, a pesar de que el chico reality aún mantiene una relación amorosa con Onelia Molina.

Tras las reveladoras imágenes publicadas por "Magaly TV, La Firme", Onelia Molina aún no se ha pronunciado sobre su situación sentimental con Mario Irivarren. Compartió su última historia de Instagram hace unas horas, antes que se difundan imágenes del supuesto ampay.