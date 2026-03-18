Hermano de Onelia Molina la respalda tras AMPAY de Mario Irivarren: "Nunca te voy a dejar sola"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leonardo Molina, hermano de Onelia Molina, se pronunció luego de las imágenes en las que Mario Irivarren aparece besando a una chica y divirtiéndose con otras durante su más reciente viaje a Argentina, a pesar de que tenía una relación con su hermana. El entrenador personal dejó claro que piensa apoyar a Onelia en este difícil momento.

Hermano de Onelia le brinda su apoyo

Hace aproximadamente dos horas, pocos minutos después de que Magaly TV, la firme revelara el ampay de Mario y Said, Leonardo Molina utilizó sus historias de Instagram para publicar un conmovedor mensaje que demuestra el gran apoyo que le está dando a su hermana tras la presunta infidelidad de Mario.

"Si te caes, te voy a levantar y, si no puedo, me caigo contigo, pero nunca te voy a dejar sola", se lee en el mensaje que Leonardo compartió en evidente alusión a la situación actual de Onelia.

Cabe resaltar que Onelia y su hermano son muy unidos y, en más de una oportunidad, se han mostrado juntos en redes sociales. Además, ambos comparten una gran pasión por el mundo fitness y deportivo. En el pasado, Leonardo también demostró lo cercano que es a Onelia, ya que estuvo apoyándola cuando ocurrió la polémica entre Mario y Vania Bludau.

Hermano de Onelia la apoya tras ampay de Mario

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y la mayoría destacó el gran corazón que tiene Leonardo. "Qué bueno que apoyes a tu hermana, una mujer muy bella y profesional", "Ese tipo no merece a tu hermana, ella vale oro", "One, te necesita más que nunca, no la dejes sola", "Abrázala fuerte, es lo que ella más necesita", se lee.

Magaly advierte sobre nuevas imágenes

Después de mostrar los videos de la desenfrenada fiesta que tuvieron Mario, Said y Patricio en un yate que navegaba por las aguas del río Tigre, Magaly aseguró que eso solo era la punta del iceberg, ya que los amigos se fueron a un club campestre al día siguiente, donde también estuvieron acompañados de mujeres.

La conductora de ATV dio a entender que la fiesta de Mario y Said habría durado todo el fin de semana. Además, destacó que de la fiesta del sábado solo dos mujeres eran las mismas del viernes, ya que todas las demás eran chicas nuevas.

Es así que, en medio de la polémica, el respaldo de Leonardo Molina a su hermana Onelia ha sido clave para enfrentar el difícil momento tras el ampay. Mientras las imágenes siguen generando controversia, el mensaje del entrenador deja claro que la influencer no está sola en esta situación.