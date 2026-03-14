¿Subió el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio el sábado 14 de marzo

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Pensando en cambiar dólares este sábado 14 de marzo? Conoce primero cuál es su precio y cómo cotiza el tipo de cambio para proteger tu poder adquisitivo y tomar mejores decisiones estratégicas.

¿Cuál es el precio del dólar el 14 de marzo?

El presidente José María Balcázar anunció que ya se completó la reparación del ducto de gas de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, por lo que ya se restableció el abastecimiento del GNV. En ese marco, los inversionistas y la ciudadanía en general se mantienen a la expectativa sobre cuál será el comportamiento del dólar en nuestro país en medio de esa situación.

¿Subió o bajó? Es la interrogante que muchos se realizan este sábado; pues bien, conocer a tiempo las fluctuaciones de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano te permite anticiparte a los riesgos y evitar afectaciones a tu economía.

Además, ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

de Reserva del Perú (BCRP). La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones). Incertidumbre política y económica local.

Una entidad que te permite conocer los valores actuales de la moneda estadounidense en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, que te revelamos a continuación para este 14 de marzo:

SÁBADO, 14 DE MARZO COMPRA VENTA S/ 3.446 S/ 3.453

Recuerda que el dólar Sunat se utiliza para el cálculo de impuestos, declaraciones juradas y operaciones de comercio exterior en el país. De acuerdo a los precios reflejados en su portal oficial, se puede observar una variación al alza en comparación con el día de ayer, 13 de marzo, donde la compra era de S/3.440 y la venta de S/3.449.

Tipo de cambio dólar paralelo

Antes de realizar cualquier transacción u operación con el dólar en Perú, es ideal que también sepas cuál es el precio de la divisa de la calle, también conocida como 'Ocoña'. El valor actual del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio te permitirá también tomar mejores decisiones.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar paralelo es el siguiente para este sábado:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.430 | Venta S/ 3.460.

Dólar Sunat y paralelo el sábado 14 de marzo.

Así cerró el dólar ayer, 13 de marzo

El BCRP dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 13 de marzo: en 3,4530 (con una apertura de 3,4320), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4488, con un máximo de 3,4630 y un mínimo de 3,4290.

Así cerró el dólar el 13 de marzo.

Así que si estás pensando en cambiar dólares o realizar alguna transacción con esa divisa en Perú, lo ideal es conocer primero cuál es su precio actual y cómo cotiza el tipo de cambio este sábado 14 de marzo.