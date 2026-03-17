Alianza Lima lanza DURAS críticas a la Federación Peruana de Fútbol por nuevo reglamento ante casos de racismo

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debate sobre el nuevo Reglamento Único Disciplinario (RUD) de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sumó un nuevo capítulo con el pronunciamiento oficial del Club Alianza Lima, que expresó su "profunda preocupación y firme desacuerdo" con las modificaciones comunicadas este lunes 16 de marzo.

Para el cuadro íntimo, los cambios representan un retroceso en la lucha contra el racismo y generan un escenario de inseguridad jurídica en el fútbol nacional.

Sanciones "laxas"

En su comunicado, Alianza Lima advirtió que el nuevo reglamento establece sanciones "más laxas" frente a actos de discriminación, priorizando multas económicas por encima de medidas deportivas como el cierre de estadios o partidos a puertas cerradas, contempladas en la normativa anterior.

"Este cambio debilita el mensaje de tolerancia cero que debe prevalecer en el fútbol y se aleja de la línea que vienen reforzando las principales organizaciones del deporte a nivel mundial"

Así lo señaló el club, en referencia a los estándares promovidos por CONMEBOL y FIFA, donde las sanciones frente al racismo se han endurecido e incluyen deducción de puntos y programas obligatorios de concientización.

El pronunciamiento también cuestionó el momento en que la FPF comunicó el nuevo reglamento, apenas horas después de un partido en el que se activó el protocolo contra el racismo.

"Las normas disciplinarias deben brindar certeza y confianza, mas no generar dudas ni interpretaciones en contextos delicados", subrayó Alianza Lima, exhortando a las autoridades a que el fútbol peruano no avance en una dirección distinta a la que exige la comunidad futbolística mundial.

Medidas tardías

Otro punto crítico señalado por el club es que el reglamento incorpora disposiciones que permiten revisar hechos ocurridos en campeonatos pasados dentro de amplios plazos, lo que podría derivar en sanciones tardías y afectar la estabilidad laboral de jugadores, cuerpos técnicos y demás actores del fútbol.

"Este escenario podría tener un impacto directo en la estabilidad laboral de quienes podrían enfrentar sanciones incluso cuando ya forman parte de otras instituciones o competiciones", advirtió.

Finalmente, el club reafirmó su compromiso con la lucha contra toda forma de discriminación y con la defensa de la integridad, transparencia y seguridad jurídica en el fútbol. En ese sentido, instó a la FPF a revisar y corregir las disposiciones del nuevo reglamento para garantizar que el fútbol peruano se alinee con los más altos estándares internacionales y preserve los valores que el deporte representa.

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