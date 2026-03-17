¡Ya lo sabe! Onelia Molina REACCIONA a ampay de Mario Irivarren con mujeres en un yate en Argentina

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La difusión de un nuevo ampay en "Magaly TV, la firme" el 17 de marzo ha puesto en el centro de la polémica a Mario Irivarren. El chico reality fue captado, aparentemente besando a una mujer durante una fiesta privada en un yate en Argentina, donde también estuvieron Said Palao y Patricio Parodi.

La noticia no tardó en llegar a su pareja, Onelia Molina, quien ya mostró señales de haber visto las imágenes.

El caso ha generado gran revuelo en la farándula nacional, no solo por la magnitud del ampay, sino también por la reacción de la odontóloga de profesión, que hasta horas antes compartía con emoción en sus redes momentos destacados de su participación en "Esto es guerra".

Onelia Molina reacciona ampay de Mario Irivarren

Onelia Molina no pasó por alto la publicación del ampay en la cuenta oficial de "Magaly TV, la firme". La modelo dejó un "me gusta" en el post que mostraba a Mario Irivarren aparentemente besando a una joven en Argentina, gesto que confirma que ya está enterada de lo ocurrido.

Lo llamativo es que, hasta horas antes de la difusión de las imágenes, la popular "One'" compartía en sus redes sociales momentos de su actual participación en "Esto es guerra", reality en el que Mario ya no figura.

El contraste entre su actividad pública y la reacción al ampay ha generado comentarios entre seguidores, que esperan conocer cuál será su postura frente a la polémica y si se pronunciará en la transmisión de "EEG" en vivo este martes 17 de marzo.

El impactante avance del Ampay

Magaly Medina sorprendió a todos al revelar un adelanto completo, en donde muestra imágenes de los personajes de "Esto es guerra" Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi, junto a varias chicas en un yate.

En las imágenes difundidas, se observa a reconocidos chicos reality en situaciones que darán mucho de qué hablar. Bajo el sugerente mensaje de "¡Agárrate Ale! ¡Agárrate Onelia!", el avance pone bajo la lupa el comportamiento de los exintegrantes de 'EEG' durante su viaje al país gaucho.

En los fragmentos de video compartidos por la producción de Magaly Medina, se logra identificar claramente a Irivarren y Palao compartiendo muy de cerca con grupos de mujeres desconocidas, lo que ha generado inmediata expectativa sobre el estado de sus actuales relaciones sentimentales.

Aunque aparentemente le costó recibir el perdón de Onelia Molina tras video viral en donde se le escuchó hablar de su expareja Vania Bludau durante la boda de Alejandra Baigorria, al parecer Mario Irivarren no habría aprendido la lección.