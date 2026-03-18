Onelia Molina confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Mario Irivarren tras ampay: "Las explicaciones sobran"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina finalmente se pronunció tras el ampay de Mario Irivarren en Argentina. La modelo confirmó que ha puesto fin a su relación con el conductor de 'La Manada' de forma definitiva y pidió a sus seguidores que respeten su privacidad, ya que quiere mantenerse tranquila y enfocada en esta nueva faceta de su vida, completamente soltera.

Onelia confirma ruptura con Mario Irivarren

Durante la madrugada, al promediar las 02:25 a. m., Onelia compartió un comunicado a través de sus historias de Instagram, en el que confirmó que ha tomado la decisión de separarse de Irivarren. "A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren ", escribió al inicio.

Enseguida, se refirió a los videos que compartió el programa Magaly TV, la firme hace unas horas, donde Mario aparece bailando muy cariñoso con varias chicas y besando, incluso en dos oportunidades, a una de ellas. Onelia dejó entrever que no acepta las explicaciones o excusas por parte de Mario.

"La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales", agregó.

Onelia confirma su separación con Mario Irivarren

Finalmente, pidió respeto a su privacidad en este momento de dolor. "Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco desde ya que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema", concluyó.

El ampay de Mario y Said

En las imágenes que expuso Magaly, se puede ver cómo los chicos reality disfrutan de la compañía de al menos seis mujeres que estaban en bikini y ropa pequeña. Todos se contorneaban al ritmo de la música mientras ingerían una gran cantidad de alcohol. Mario incluso jugó con una de las chicas y terminó dándole un beso para luego darse un chapuzón en el río.

Por su parte, Said estuvo bailando muy pegado con varias de las chicas y se tomó fotos completamente solo antes de empezar la fiesta. Patricio, por su lado, estuvo pretendiendo a varias chicas, mientras que Francho se pasó casi toda la tarde en el segundo piso del yate con una joven, a quien besó en más de una oportunidad.

De esta manera, Onelia Molina decidió cerrar definitivamente su historia con Mario Irivarren tras la difusión de las imágenes. La modelo optó por priorizar su bienestar emocional y tomar distancia del escándalo, dejando claro que no dará más declaraciones. Ahora, busca enfocarse en su vida personal y nuevos proyectos lejos de la polémica.