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Onelia Molina confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Mario Irivarren tras ampay: "Las explicaciones sobran"

Onelia Molina puso punto final a su relación con Mario Irivarren tras el ampay en Argentina y dejó claro que priorizará su tranquilidad, sin dar más explicaciones públicas.

Onelia Molina confirma ruptura con Mario Irivarren
Onelia Molina confirma ruptura con Mario Irivarren (Composición Exitosa)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/03/2026

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Onelia Molina finalmente se pronunció tras el ampay de Mario Irivarren en Argentina. La modelo confirmó que ha puesto fin a su relación con el conductor de 'La Manada' de forma definitiva y pidió a sus seguidores que respeten su privacidad, ya que quiere mantenerse tranquila y enfocada en esta nueva faceta de su vida, completamente soltera.

Onelia confirma ruptura con Mario Irivarren

Durante la madrugada, al promediar las 02:25 a. m., Onelia compartió un comunicado a través de sus historias de Instagram, en el que confirmó que ha tomado la decisión de separarse de Irivarren. "A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren", escribió al inicio.

Enseguida, se refirió a los videos que compartió el programa Magaly TV, la firme hace unas horas, donde Mario aparece bailando muy cariñoso con varias chicas y besando, incluso en dos oportunidades, a una de ellas. Onelia dejó entrever que no acepta las explicaciones o excusas por parte de Mario.

"La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales", agregó.

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Finalmente, pidió respeto a su privacidad en este momento de dolor. "Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco desde ya que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema", concluyó.

El ampay de Mario y Said

En las imágenes que expuso Magaly, se puede ver cómo los chicos reality disfrutan de la compañía de al menos seis mujeres que estaban en bikini y ropa pequeña. Todos se contorneaban al ritmo de la música mientras ingerían una gran cantidad de alcohol. Mario incluso jugó con una de las chicas y terminó dándole un beso para luego darse un chapuzón en el río.

Por su parte, Said estuvo bailando muy pegado con varias de las chicas y se tomó fotos completamente solo antes de empezar la fiesta. Patricio, por su lado, estuvo pretendiendo a varias chicas, mientras que Francho se pasó casi toda la tarde en el segundo piso del yate con una joven, a quien besó en más de una oportunidad.

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De esta manera, Onelia Molina decidió cerrar definitivamente su historia con Mario Irivarren tras la difusión de las imágenes. La modelo optó por priorizar su bienestar emocional y tomar distancia del escándalo, dejando claro que no dará más declaraciones. Ahora, busca enfocarse en su vida personal y nuevos proyectos lejos de la polémica.

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