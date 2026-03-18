¡Lo borra de su vida! Onelia Molina toma DRÁSTICA decisión tras ampay de Mario Irivarren en Argentina

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida, ya que su novio, Mario Irivarren, fue captado bailando muy cariñoso con un grupo de chicas y besando a una de ellas en un yate durante un viaje a Argentina. Tras la difusión de las imágenes, la modelo tomó una importante decisión que le daría tranquilidad.

Onelia toma drástica decisión tras ampay de Mario

Las imágenes que presentó Magaly TV, la firme mostraron que Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y un amigo más organizaron un viaje a tierras gauchas y se hospedaron todos juntos en un Airbnb, adonde empezaron a llegar chicas con las que posteriormente se irían de fiesta a bordo de un yate por el río Tigre, en Buenos Aires.

Durante el festejo, todos estuvieron muy animados: bailaron muy de cerca con las modelos, las tomaron por la cintura y Mario hasta besó a una de las chicas en más de una oportunidad. Magaly prometió que las imágenes mostradas hoy eran solo la punta del iceberg, por lo que mañana habrá una segunda parte, ya que la fiesta de los amigos reality habría durado todo el fin de semana.

Tras la difusión de las imágenes que generaron escándalo, Onelia tomó la decisión de eliminar varias de las fotos en las que aparece junto a Mario. Sin embargo, optó por dejar los comentarios abiertos, contrario a Mario, quien cerró o restringió los comentarios en sus publicaciones para evitar la avalancha en su contra.

Onelia borra fotos con Mario Irivarren

Cabe resaltar que Mario y Onelia aún se siguen en redes sociales, mientras que sus seguidores esperan, ansiosos, saber si la modelo optará por terminar definitivamente con Mario o le dará una nueva oportunidad, tal como lo hizo en el pasado, cuando ocurrió el escándalo con Vania Bludau.

Hermano de Onelia la respalda

Hace aproximadamente dos horas, pocos minutos después de que Magaly TV, la firme revelara el ampay de Mario y Said, Leonardo Molina utilizó sus historias de Instagram para publicar un conmovedor mensaje que demuestra el gran apoyo que le está dando a su hermana tras la presunta infidelidad de Mario.

"Si te caes, te voy a levantar y, si no puedo, me caigo contigo, pero nunca te voy a dejar sola", se lee en el mensaje que Leonardo compartió en evidente alusión a la situación actual de Onelia.

Es así que, el escándalo sigue generando reacciones y mantiene en vilo a los seguidores de la pareja. Mientras Mario Irivarren guarda silencio, Onelia Molina ha marcado distancia con sus recientes acciones en redes. Por ahora, el futuro de la relación es incierto y todo dependerá de los próximos pasos que decidan tomar ambos.