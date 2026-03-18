Magaly revela que Said y Mario se quedaron solo con DOS CHICAS de la fiesta del yate: "Ustedes interpreten"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Mario Irivarren y Said Palao ha desatado mucho revuelo en redes sociales y, lo cierto, es que mañana saldrán aún más imágenes del viaje de amigos que hicieron en Argentina. Magaly adelantó que los videos de mañana serán igual de comprometedores y que los chicos reality se quedaron solo con dos chicas de todas las que participaron en la fiesta del yate.

Magaly advierte sobre nuevas imágenes de Said y Mario

Después de mostrar los videos de la desenfrenada fiesta que tuvieron Mario, Said y Patricio en un yate que navegaba por las aguas del río Tigre, Magaly aseguró que eso solo era la punta del iceberg, ya que los amigos se fueron a un club campestre al día siguiente, donde también estuvieron acompañados de mujeres.

La conductora de ATV dio a entender que la fiesta de Mario y Said habría durado todo el fin de semana. Además, destacó que de la fiesta del sábado solo dos mujeres eran las mismas del viernes, ya que todas las demás eran chicas nuevas.

"Se están yendo a un día de campo en una casa frente a un lago, alejado de la ciudad de Buenos Aires, donde de las chicas que los habían acompañado en el yate, solo quedaron dos ; el resto de las que llegaron son nuevas amiguitas", dijo Magaly.

En otro momento, la conductora también aseguró que el grupo de amigos no solo alquiló un departamento, sino también una casa de campo y un yate, lo cual la hace suponer que Mario y Said no solo habrían tenido una noche de fiesta con las mujeres que los acompañaron.

"Él ya tenía habitaciones, la casa también. Nosotros no nos hemos quedado para meternos a la casa y ver lo que pasaba ahí. Ustedes interpreten , porque no te llevas amiguitas solamente para pasearlas y tomar el sol", sentenció.

Said Palao reacciona al anuncio del ampay

Tras revelarse el ampay, el esposo de Alejandra Baigorria optó por restringir los comentarios en algunas publicaciones de su cuenta de Instagram. La decisión se produjo en medio de una ola de críticas en redes sociales, en las que usuarios reaccionaron al contenido difundido.

Por su lado, las redes sociales se llenaron de comentarios dirigidos a Alejandra Baigorria. Muchos usuarios expresaron su respaldo hacia ella y cuestionaron la conducta de Said Palao.

"Aleee todo el mundo te lo dijo", "No lo perdones, te mereces alguien mejor", "ampaaayyy" y "Ale en UCI" fueron algunos de los mensajes que se viralizaron, evidenciando la reacción del público frente a las imágenes.

Es así que, lejos de calmarse, el escándalo promete encenderse más. Las nuevas imágenes pondrían contra las cuerdas a Mario y Said, dejando entrever que la fiesta no fue tan inocente como aparentaban y que hubo mucho más que risas, alcohol y paseos bajo el sol.