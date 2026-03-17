Así fue el ataque contra combi de 'Los Rojitos': Cámara de seguridad muestra atentado

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un lamentable caso de extorsión contra transportista enluta nuevamente a la ciudad tras el atentado en contra de la combi 'Los Rojitos' durante la noche del martes 17 de marzo en el distrito de San Juan de Miraflores. Producto del ataque tres personas, el conductor y dos pasajeros, perdieron la vida a manos del crimen organizado.

Cámara muestra ataque contra 'Los Rojitos'

El atentado en contra de la combi 'Los Rojitos' quedó completamente registrado por una cámara de seguridad ubicada en la avenida Miguel Iglesias, cerca del paradero Arco Alemana; lugar que captó al sujeto armado.

En el video se observa que alrededor de las 6:20 p.m. el criminal se aproximó hacia el vehículo desde un extremo de la avenida portando una casaca de color negro y pantalón de color claro. Una vez frente a frente a la combi dispara a quemarropa contra el conductor de 22 años y dos víctimas más.

Además, se muestra que el criminal perpetúa el ataque y se retira por el mismo lugar por el que llegó. Según los testigos de la zona, el sujeto habría huido a bordo de una motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas. El primero de ellos el conductor Jorge Félix Vargas, quien solo llevaba entre dos a tres meses en el rubro. El familiar de la víctima indicó que la empresa estaba amenazada a pagar cupos a dos bandas criminales. Indicó que incluso cambio el número de su celular para evitar los extorsiones y critica la falta de resultados por parte de la Policía Nacional.

Vecinos de la zona refirieron que el chofer del vehículo aún contaba con signos de vida, sin embargo, la actuación de las autoridades retraso el brindarle un auxilio inmediato. Pese a que fue trasladado a una clínica cercana, el joven de apenas 22 años falleció.

Huida de sujeto que atentó contra combi de 'Los Rojitos'

Otras dos víctimas eran mujeres pasajeras

Peritos de criminalística arribaron hacia la zona del ataque, lugar en donde encontraron cuatro casquillos de bala. Las cuales impactaron en contra de dos personas que viajaban en el transporte público.

Una de las pasajeras respondía al nombre de Olinda Quispe Carhuaz (49), madre de familia de tres hijos, quien habría subido tan solo unas cuadras atrás. La otra víctima también era una pasajera.