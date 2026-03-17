Said Palao toma DRÁSTRICA DECISIÓN en medio de AMPAY con mujeres en yate: ¿Y Alejandra Baigorria?

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao enfrenta un momento difícil luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes de una fiesta en yate en Argentina, donde aparece junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi compartiendo con varias mujeres.

Tras revelarse el ampay, el esposo de Alejandra Baigorria optó por restringir los comentarios en algunas publicaciones de su cuenta de Instagram. La decisión se produjo en medio de una ola de críticas en redes sociales, en las que usuarios reaccionaron al contenido difundido.

Said Palao y Mario Irivarren son captados en un yate CON MUJERES en Argentina

En la última edición de su programa de espectáculos, Magaly Medina lanzó una advertencia que ha dejado a más de uno con el sueño robado, al anunciar que para este martes a las 9:30 p.m., "Magaly TV, La Firme" presentará una "bomba" que promete remecer la farándula local.

A través de sus redes sociales, "Magaly TV, La Firme" ya había anunciado que tenía todas las imágenes de algunos personajes de la farándula peruana que estaban de viaje por Argentina.

Sin embargo, luego sorprendió a todos al revelar un adelanto completo, en donde muestra imágenes de los personajes de "Esto es guerra" Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi, junto a varias chicas en un yate.

¿Y Alejandra....?

Cabe recordar que Said Palao se encuentra casado con la "Gringa de Gamarra" desde abril de 2025, en una boda que generó gran atención mediática.

Tras la difusión del avance del programa, las redes sociales se llenaron de comentarios dirigidos a Alejandra Baigorria. Muchos usuarios expresaron su respaldo hacia ella y cuestionaron la conducta de Said Palao.

"Aleee todo el mundo te lo dijo", "No lo perdones, te mereces alguien mejor", "ampaaayyy" y "Ale en UCI" fueron algunos de los mensajes que se viralizaron, evidenciando la reacción del público frente a las imágenes.

Tras las reveladoras imágenes publicadas por "Magaly TV, La Firme", Alejandra Baigorria aún no se ha pronunciado sobre su situación sentimental con su esposo Said Palao.

El impactante avance del Ampay

En las imágenes difundidas, se observa a reconocidos chicos reality en situaciones que darán mucho de qué hablar. Bajo el sugerente mensaje de "¡Agárrate Ale! ¡Agárrate Onelia!", el avance pone bajo la lupa el comportamiento de los exintegrantes de 'EEG' durante su viaje al país gaucho.

En los fragmentos de video compartidos por la producción de Magaly Medina, se logra identificar claramente a Irivarren y Palao compartiendo muy de cerca con grupos de mujeres desconocidas, lo que ha generado inmediata expectativa sobre el estado de sus actuales relaciones sentimentales.