Gustavo Bueno emocionado por su retorno como 'Don Gilberto' a 'AFHS' tras delicada operación: "Gran alegría"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular serie 'Al fondo hay sitio' adelanto el estreno de su nueva temporada generando gran expectativa en sus seguidores por las nuevas historias que sucederá entre la familia Gonzáles y Maldini. Ello también marcó el retorno del actor Gustavo Bueno como 'Don Gilberto' y se mostró emocionado, tras ser sometido a una delicada operación.

Gustavo Bueno emocionado por su retorno como 'Don Gilberto' a 'AFHS'

Si bien se tenía previsto que la producción de América Televisión se estrene el 18 de marzo, dicha fecha se modificó y regresó a las pantallas, con altas expectativas, la noche del lunes 16 de marzo.

Un retorno que los fieles seguidores de la serie esperaban era el del primer actor Gustavo Bueno en el papel del querido 'Don Gilberto', recordemos que el intérprete estuvo un buen tiempo alejado de la serie debido a que tuvo un problema delicado en su columna tras una fuerte caída que terminó por afectar sus vértebras.

De acuerdo a su relato, el accidente se suscitó cuando se tropezó con un escalón mientras se encontraba en el interior de un vehículo tipo camper por lo esta lesión lo obligó a que ingrese al quirófano para una operación que comprometió el movimiento de sus piernas.

Felizmente todo salió muy bien y poco a poco ha venido recuperándose, aunque utiliza una silla de ruedas para desplazarse mientras que en paralelo lleva terapias y ejercicios motrices. Pero ello no le impidió retornar en la temporada 13 de 'Al fondo hay sitio' en donde está a punto de revelar su gran secreto.

"(¿Cómo se encuentra?) Muy bien, muy divertido. En estas primeras semanas de grabación, sentir gran alegría, satisfacción por el retorno y por el reencuentro con los amigos de toda una vida", señaló contento.

#AméricaEspectáculos ¡GRATO RETORNO! 👏 Gustavo Bueno volvió con su familia de AFHS y contó cómo se sintió ✨. pic.twitter.com/0g9ev7k6F3 — América Espectáculos y + Espectáculos (@AEspectaculos) March 17, 2026

Miguel Ignacio de las Casas está vivo

Recordemos que la temporada 2025 tuvo un cierre inesperado y a la vez sorprendente con un ataque a balazos contra Miguel Ignacio de las Casas, personaje interpretado por Sergio Galliani, pero en el estreno de este año se conoció que el villa se encontraba con vida aún.

Fueron los Gonzales quienes al encontrarlo aún con signos vitales en la sala de su domicilio procedieron a ayudarlo llevándolo a un centro médico donde los doctores le salvaron la vida y ahora se encuentra en recuperación aunque aúnn convaleciente.

A ello se le sumó un secreto a voces que ya se venía deslizando desde el año pasado. Sucede que Silvana, exesposa de Diego Montalván, acudió a visitar al popular 'Nachito' y le confesó que sus hijos Alessia y Cristóbal son de él y no de su mejor amigo. Ello ocasionó que de las Casas abra los ojos y se quede totalmente sorprendido.

Es una noche tan esperada por los fanáticos de 'Al fondo hay sitio', en su nueva temporada, apareció Gustavo Bueno interpretando a 'Don Gilberto', hecho por el que se mostró emocionado.