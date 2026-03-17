Mario Irivarren y Said Palao son AMPAYADOS en Argentina: Así fue su tarde llena de alcohol y mujeres

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren y Said Palao fueron captados disfrutando de una desenfrenada fiesta en un yate en Argentina. Lo sorprendente es que ninguno de los dos estuvo con sus respectivas parejas, Onelia Molina y Alejandra Baigorria. En esta nota te contamos toda la travesía que los chicos reality hicieron junto a un grupo de mujeres que los acompañó en todo momento.

Así fue la tarde loca de Mario y Said

El viernes 13 de marzo, Mario y Said llegaron a la ciudad de Buenos Aires y se hospedaron en un Airbnb en el barrio de Palermo. Con ellos también viajaron Patricio Parodi y un amigo de los chicos reality llamado Franco Sierralta; todos se hospedaron en una misma casa.

A los pocos minutos de haber llegado, Patricio y Mario recibieron a las primeras mujeres que los acompañarían durante todo el día. Después de eso, salieron a comprar una gran cantidad de alcohol y se dirigieron a un yate por el río Tigre, donde pasarían una tarde llena de fiesta y coqueteos.

Una vez en el yate, se puede ver cómo los chicos reality disfrutan de la compañía de al menos seis mujeres que estaban en bikini y ropa pequeña. Todos se contorneaban al ritmo de la música mientras ingerían una gran cantidad de alcohol. Mario incluso jugó con una de las chicas y terminó dándole un beso para luego darse un chapuzón en el río.

Por su parte, Said estuvo bailando muy pegado con varias de las chicas y se tomó fotos completamente solo antes de empezar la fiesta. Patricio, por su lado, estuvo pretendiendo a varias chicas, mientras que Franco se pasó casi toda la tarde en el segundo piso del yate con una joven, a quien besó en más de una oportunidad.

Habrá parte 2 del ampay

Finalmente, la fiesta terminó y el grupo de amigos tuvo que retirarse casi por la noche. Según dijo Magaly, hay una segunda parte que será mostrada mañana en su programa, ya que los integrantes de "Esto es Guerra" pasaron todo un fin de semana en Argentina.

"Esto sí es un ampay, el único soltero allí era el 'Pato' Parodi... Mañana tenemos muchas mas imágenes, la fiesta no terminó el día viernes. Ellos también se fueron a un club alejado de la ciudad...", dijo la conductora.

Es así que, el ampay ha encendido la polémica, dejando en evidencia la actitud de los chicos reality durante su viaje sin sus parejas. Las imágenes continúan generando reacciones, mientras crece la expectativa por nuevas revelaciones que podrían complicar aún más su situación sentimental y mediática en los próximos días.