Juan Gabriel: ¿Bad Bunny interpretará los grandes éxitos del 'Divo de Juárez'?

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diez años después de su muerte, la familia de Juan Gabriel sigue buscando ideas para mantener su legado vigente. Jean Aguilera, hijo del 'Divo de Juárez', reveló que le encantaría escuchar a Bad Bunny interpretando los éxitos de su padre.

Jean Aguilera habla del legado de Juan Gabriel

Se nos fue un 28 de agosto de 2016, pero a diez años de su partida, Juan Gabriel sigue bien vivo en en México y en distintos rincones del mundo. Para su hijo Jean Aguilera, esto es motivo de orgullo y emoción, especialmente al ver que las nuevas generaciones siguen conectando con las canciones del artista.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Jean Aguilera contó que se siente "muy feliz" por el cariño que el público todavía le tiene a su padre.

"Orgulloso como hijo de ver a mi papá continuando a triunfar y a vivir con su música gracias a su público, gracias a México, gracias a todo el mundo aquí, pues sin palabras, lleno de emoción, de felicidad y de amor", comentó ante los periodistas.

Y claro, la conversación terminó llevando a uno de los temas que más curiosidad genera: ¿qué pasaría si artistas actuales decidieran cantar los éxitos del 'Divo de Juárez'?

¿Bad Bunny cantará éxitos de Juan Gabriel?

Jean Aguilera explicó que la familia siempre ha buscado sumar a artistas jóvenes, especialmente de Ciudad Juárez, lugar donde nació Juan Gabriel. La idea es que las nuevas generaciones también puedan aportar su talento y darle otra mirada a las canciones.

"Siempre tratamos de incorporar otros artistas, especialmente de Juárez, porque Juan Gabriel nació ahí. Siempre invitamos a artistas jóvenes, chavos, para que participen y también den su talento", señaló.

Pero hay un pequeño detalle, pues los permisos y derechos sobre las canciones no son un asunto que Jean Aguilera maneje directamente.

Al ser consultado por las restricciones que existirían para que otros cantantes interpreten el repertorio de Juan Gabriel, fue bastante claro. "Esos son para los abogados, yo no me meto con eso, para qué le miento", respondió.

También se refirió a la responsabilidad que tendría su hermano Iván Aguilera en estos temas y explicó: "No creo que no es permitir, yo creo que es algo de legales y como de derechos, me imagino".

Eso sí, cuando le preguntaron específicamente por Bad Bunny, Jean no escondió su entusiasmo. "Me gustan todos estos artistas. Sería, pues, como Bad Bunny estaría para hacer algo diferente. Natalia Lafourcade, que es una gran artista también", comentó.

Así, a diez años del fallecimiento de Juan Gabriel, la posibilidad de que Bad Bunny interprete alguno de los grandes éxitos del 'Divo de Juárez' queda, por ahora, como un deseo expresado por su hijo Jean Aguilera.