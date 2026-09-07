Ana Claudia Urbina le dice adiós a Son del Duke y revela la razón detrás de su salida

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Claudia Urbina decidió ponerle punto final a su etapa en Son del Duke luego de ocho meses formando parte de la orquesta chiclayana. La cantante piurana sorprendió al anunciar su salida mediante un comunicado en redes sociales, donde explicó la razón detrás de su decisión.

Ana Claudia Urbina se despide de Son del Duke

La noticia cayó de sorpresa para los seguidores de Ana Claudia Urbina, pues la cantante había sido presentada por todo lo alto como una de las nuevas integrantes de Son del Duke. La artista llegó a la agrupación en diciembre de 2025 y, durante estos meses, se ganó el cariño de los fans de la orquesta.

Sin embargo, el último domingo 6 de septiembre decidió contar que su camino en Son del Duke llegó a su fin. A través de un comunicado publicado en Instagram, Ana Claudia explicó que tomó la decisión por motivos personales y agradeció por todo lo vivido durante estos ocho meses.

"Hoy quiero comunicarles que, por una decisión personal, he decidido cerrar mi etapa y dejar de formar parte de Son del Duke. Ha sido una de las mejores etapas de mi vida profesional. Me quedo profundamente agradecida por las experiencias, los aprendizajes, el cariño y el respeto compartido", manifestó.

Ana Claudia explica la razón de su salida

Pero, ¿Qué hay detrás de esta inesperada salida? Ana Claudia no dio un motivo puntual, aunque sí dejó bastante claro por dónde va la cosa. La cantante explicó que, como ocurre en cualquier empresa, existen normas y decisiones que no siempre coinciden con lo que uno quiere, y que eso terminó pesando en su decisión.

La gemela de Ana Lucía Urbina remarcó que no se trata de una pelea ni de algún problema con la orquesta. Más bien, su prioridad en este momento es poder compartir más tiempo con su hijo.

"Como toda empresa, también existen normas y decisiones que quizás no siempre coincidan con lo que uno quisiera, y eso también se respeta. Esta decisión no nace de un conflicto, sino de una elección muy personal, porque además de artista, también soy mamá", señaló.

Ana Claudia también dejó en claro que se va en buenos términos, tanto con sus jefes como con sus compañeros. La cantante aseguró que no guarda resentimientos: "Me voy con gratitud, sin resentimientos y con la tranquilidad de saber que estoy tomando una decisión coherente con lo que hoy quiero para mi vida",

Asimismo, indicó que espera volver a los escenarios más adelante, pero con un equilibrio que le permita continuar con su carrera artística y, al mismo tiempo, compartir más tiempo con su pequeño. "Buscar un equilibrio donde me permitan hacer lo que amo y, al mismo tiempo, abrazar más a mi hijo", concluyó.

Así, Ana Claudia Urbina le dijo adiós a Son del Duke después de ocho meses, dejando claro que su salida responde a una decisión personal y no a un conflicto. La cantante busca ahora equilibrar su carrera artística con el tiempo junto a su hijo.