Robotín respalda a Curwen tras ampay de Carlita en Miraflores: "¡Bienvenido al club!"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Carla Campos-Salazar junto a Alonso Grimaldo continúa generando reacciones. Esta vez, Robotín salió en defensa de Curwen, expresó su solidaridad con el creador de contenido y se refirió públicamente al caso que ha causado comentarios entre usuarios de redes sociales.

Robotín expresa su respaldo a Curwen

El cómico utilizó sus redes sociales para referirse al momento que atraviesa Víctor Caballero, Curwen, luego que se difundiera el video de su prometida Carla Campos-Salazar. Robotín mostró públicamente su respaldo al creador de contenido y calificó a Curwen como su amigo.

Asimismo, hizo referencia a experiencias sentimentales que pasó y señaló que este tipo de situaciones forman parte de las dificultades que algunas personas enfrentan en sus relaciones. Su mensaje estuvo dirigido específicamente a Curwen, luego de que las imágenes de Campos-Salazar fueran difundidas a nivel nacional.

"Me solidarizo con mi amigo Curwen. ¡Bienvenido al club!", expresó.

El mensaje de Robotín también incluyó una reflexión personal sobre las experiencias que ha atravesado en su vida sentimental. El actor cómico, sostuvo que una persona puede continuar con su vida después de una situación de este tipo y mencionó que nadie ha muerto por tener "cachos".

Además, también aclaró que actualmente se encuentra fuera del Perú y que no conoce todos los detalles relacionados con el ampay. Por ello, su pronunciamiento estuvo centrado en mostrar solidaridad con Curwen.

El caso continúa generando reacciones

Las imágenes de Carla Campos Salazar junto a otro hombre en una discoteca de Miraflores provocaron diversas reacciones en redes sociales. El caso fue presentado como un ampay y generó especulaciones sobre la situación sentimental de la joven y Curwen, quienes tenían planes de matrimonio para este año.

Sin embargo, alrededor del caso también surgieron versiones diferentes. El entorno de Carla Campos Salazar cuestionó que las imágenes fueran interpretadas como una confirmación de una infidelidad, mientras que también se difundieron declaraciones relacionadas con la continuidad de la relación entre ambos.

La situación tomó mayor atención debido a que Curwen y Carla Campos Salazar habían anunciado previamente su intención de casarse. El creador de contenido había confirmado públicamente sus planes matrimoniales durante una transmisión de 'Habla Good', donde reveló que contraería matrimonio con su pareja durante 2026.

En las horas posteriores a la difusión del ampay, diferentes personajes públicos comentaron el caso y expresaron posiciones distintas sobre lo ocurrido. Robotín optó por respaldar a Curwen y compartir un mensaje de solidaridad, mientras las versiones sobre la relación continuaron circulando en redes sociales.