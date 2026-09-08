Expareja de Yiddá Eslava desmiente presunta deuda de 6 mil soles con la actriz: "Nunca le pedí ni un sol"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, decidió responder a las acusaciones que lo señalan por presuntamente mantener una deuda de 6 mil soles con la actriz. El fotógrafo negó tajantemente esta versión y aseguró que siempre ha trabajado por su cuenta, por lo que rechazó cualquier señalamiento relacionado con dinero pendiente tras su separación.

La polémica comenzó luego de que una amiga cercana de Yiddá revelara en el programa 'Sin + que decir' que Ángel supuestamente le debía 6 mil soles a la actriz. Además, afirmó que, después de terminar la relación, el fotógrafo habría retirado algunos objetos adquiridos por Yiddá, entre ellos una cama y un televisor.

Ante estas declaraciones, 'Magaly TV La Firme' buscó la versión de Ángel Fernández. El fotógrafo negó tener alguna deuda con su expareja y explicó que durante la relación ambos adquirieron sus propias pertenencias. Por ello, sostuvo que después de la separación cada uno se quedó con los objetos que había comprado por su lado.

Asimismo, Ángel rechazó haberle solicitado dinero prestado a Yiddá y cuestionó el origen de la supuesta deuda. Según explicó, siempre ha trabajado para generar sus propios ingresos y nunca necesitó pedirle dinero a la actriz. De esta manera, buscó aclarar públicamente una de las acusaciones que surgieron después del fin de su relación.

Las declaraciones también generaron una reacción de Magaly Medina, quien cuestionó la postura del fotógrafo y consideró que su malestar tras la ruptura podría estar relacionado no solo con la relación sentimental, sino también con las oportunidades laborales que habría perdido.

Por otro lado, Ángel volvió a referirse al impacto emocional que tuvo la separación. El fotógrafo aseguró que se sintió afectado porque, desde su perspectiva, había recibido señales de que la relación podía mejorar. Sin embargo, terminó enfrentando una ruptura que, según su versión, ocurrió de manera inesperada y por situaciones que él consideraba solucionables.