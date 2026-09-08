Said Palao le dedica post de cumpleaños a Alejandra Baigorria, pero usuarios lo cuestionan: "La besa sin ganas"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao nuevamente está envuelto en polémica mientras viaja rumbo a Japón con Alejandra Baigorria y su hermano. El chico reality le dedicó un saludo de cumpleaños a su esposa, pero no fue del agrado de los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la presunta falta de amor y cariño que él demostró en las fotos y videos que ambos decidieron publicar en redes sociales.

¿Said no besó a Alejandra?

El integrante de Esto es guerra ha tomado largos vuelos para llegar hasta el país del Sol Naciente. En una de sus primeras publicaciones, compartió un collage donde demostró que estaba viajando en primera clase, rodeado de comodidades y lujos. Además, agregó la descripción "camino largo", dando a entender que sería un viaje de varias horas.

En una siguiente publicación, mostró que, además de Alejandra, estaba viajando con el hermano de ella y una cuarta persona. Lo más sorprendente es que Alejandra recibió las primeras horas de este 8 de septiembre a bordo de un vuelo comercial de la aerolínea Etihad, por lo que organizaron una pequeña celebración en las alturas.

"Amorcito, sopla la vela", le dijo Said en un video donde Alejandra estaba soplando una vela LED que llevó consigo para grabar videos en el avión. Sin embargo, en el video compartido por Alejandra en su cuenta de TikTok, se puede ver que Said se acerca para darle un beso en la cabeza, pero eso no convenció a los usuarios de redes sociales.

"Ella solo se festeja, ella solo se puede su viaje, ella solo se alegra", "Ella haciendo un piquito y él, a las justas, la besa" , "El único beso, y el que tiene el amor más sincero, es el de su hermano", "Ni siquiera quiere besarla", "Creo que todos estamos de acuerdo en que el beso que le da Said no es con amor. En cambio, el beso de su hermano no se ve que se le quiere mucho", "Said no la quiere a ella, solo quería ir a Japón" , son algunos de los comentarios que más resaltaron.

Said Palao no quiere besar a Alejandra Baigorria

Es así que, Said Palao y Alejandra Baigorria continúan disfrutando de su viaje a Japón por el cumpleaños de la empresaria. Sin embargo, un breve gesto durante la celebración en el avión generó comentarios de usuarios, quienes cuestionaron la forma en que el chico reality mostró su afecto y compararon su actitud con la de su cuñado.