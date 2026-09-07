Expareja de Jefferson Farfán causa revuelo al anunciar su embarazo: "Te esperamos con mucho amor"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia cayó como sorpresa entre los seguidores de Olenka Mejía. La modelo y abogada, recordada por su vínculo con Jefferson Farfán y por haber sido relacionada después con Piero Quispe, anunció que está embarazada y compartió imágenes de su pancita y una ecografía.

Olenka Mejía anuncia su embarazo

Olenka Mejía llevaba buen tiempo perfil bajo, sin meterse en líos. Pero esta vez hizo una excepción con sus seguidores y subió a sus redes una noticia bastante especial: se convertirá en mamá por segunda vez.

La modelo publicó una fotografía en la que luce su pancita de embarazada y, para que no quedaran dudas, también mostró una imagen de su ecografía. Con esto confirmó públicamente que su gestación ya está avanzada y que dentro de poco llegará un nuevo integrante a su familia.

Junto a las imágenes, Olenka Mejía escribió un mensaje corto, pero bastante significativo: "Nuestra familia crece. Llegaste para completarnos, te esperamos con mucho amor".

La publicación no tardó en llenarse de felicitaciones. Sus seguidores le dejaron mensajes como "Felicidades Reina", "Felicidades amiga" y "Muy feliz por ustedes". Incluso algunos resaltaron su faceta como madre y le mandaron buenos deseos para esta nueva etapa.

¿Quién es el padre del bebé de Olenka?

Y, como era de esperarse, el anuncio también dejó una pregunta dando vueltas: ¿Quién es el padre del bebé? Hasta el momento, Olenka Mejía ha preferido guardarse ese dato y no ha mostrado públicamente quién es su actual pareja.

La modelo ha decidido compartir únicamente lo que considera importante sobre esta nueva etapa, sin entrar en detalles de su relación amorosa. Así que, por ahora, el misterio continúa y ella parece estar enfocada en disfrutar la llegada de su bebé junto a su familia.

Olenka ya es madre de un primer hijo, cuyo padre es Jorge Plasencia, hermano de la cantante Yahaira Plasencia. Su nueva maternidad llega después de varios años en los que su nombre estuvo bastante ligado a personajes conocidos de la farándula peruana.

Uno de los vínculos que más llamó la atención fue precisamente el que tuvo con Jefferson Farfán. Posteriormente, la modelo también fue relacionada con el futbolista Piero Quispe, sumando otro capítulo a la historia sentimental que durante años generó curiosidad entre sus seguidores.

Así, Olenka Mejía causó revuelo al anunciar su embarazo y mostrar que su gestación ya está avanzada. La expareja de Jefferson Farfán confirmó así una nueva etapa junto a su familia, aunque decidió mantener en estricta reserva la identidad del padre de su bebé.