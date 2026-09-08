Alejandra Baigorria explota por las críticas contra Said Palao durante su viaje a Japón: "Ya me cansaron"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria volvió a ser blanco de críticas durante su viaje a Japón, junto a su hermano y Said Palao. Varios de sus seguidores le recordaron la traición de su esposo hace unos meses en un yate en Argentina. La empresaria no soportó la presión, por lo que decidió responder los comentarios de forma directa, desatando una revolución en redes sociales.

Alejandra explota ante las críticas

Magaly TV, la firme presentó una recopilación de los comentarios que decenas de personas dejaron en una de las últimas publicaciones donde Alejandra aparece bailando en un aeropuerto junto a su esposo y su hermano, previo a un vuelo que iban a tomar hacia Abu Dhabi para luego abordar otro con destino a Tokio.

Todos los integrantes del viaje lucían de buen ánimo. Sin embargo, los comentarios en la publicación fueron demoledores, ya que la mayoría se enfocaba en abrir un nuevo debate sobre quién había pagado el viaje de cumpleaños de Alejandra por Asia. También pusieron en duda el amor que Said tendría por ella.

"Said bailando para que viaje gratis", "Said dándolo todo por un viaje", "Me hubiese gustado que conozca a mi hermano, para que lo mantenga a él y a nosotros", "Said obligado a hacer el trend, si no, no hay almuerzo", "¿Quién paga todo?", "Mejor hubieran bailado en un yate en Argentina", son algunos de los comentarios que hicieron enojar a Alejandra.

La rubia no se quedó callada y decidió responder a algunos de los comentarios, asegurando que cada uno paga su parte en los viajes. También dejó entrever que gran parte del odio que recibe en redes sociales sería debido a Magaly Medina.

"¿Tienes pruebas de lo que dices? Hablan por la boca de la bruja y, por el odio que tiene dentro de ustedes, ya déjenme en paz", "Sigue hablando, coju**ces, ¿a quién le consta que yo mantengo a alguien? No jod*n, solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas y ya todos son sus borreguitos. Ya cansan, de verdad", "Cada quien trabaja y paga sus cosas, no jo**n" , respondió Alejandra a algunos usuarios.

Alejandra Baigorria se molesta por críticas hacia Said Palao

Es así que, las declaraciones de Alejandra generaron diversas reacciones entre sus seguidores, quienes continuaron debatiendo sobre su relación con Said Palao. Mientras algunos respaldaron su postura, otros cuestionaron sus respuestas y la forma en que enfrentó las críticas. La pareja, por ahora, continúa disfrutando de su viaje por Asia pese a la polémica.