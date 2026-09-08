Indonesia reabre cinco aeropuertos tras erupción del volcán Krakatoa que afectó miles de vuelos y pasajeros

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Indonesia comenzó a recuperar la normalidad en su transporte aéreo luego de varios días de interrupciones provocadas por la ceniza del volcán Anak Krakatoa. Este martes 8 de septiembre, el principal aeropuerto internacional de Yakarta y otras cuatro terminales volvieron a operar, mientras las autoridades buscan reducir el impacto generado por la emergencia volcánica.

Reabren aeropuertos de forma parcial

El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, uno de los más importantes de Yakarta, reanudó sus actividades después de que las condiciones atmosféricas favorecieran la dispersión de la ceniza. La reapertura permitirá retomar progresivamente los vuelos que permanecieron suspendidos desde el fin de semana y aliviar la situación de miles de viajeros que quedaron atrapados en distintas terminales.

La emergencia comenzó tras la actividad eruptiva del Anak Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. La erupción generó una importante nube de ceniza que alcanzó varios kilómetros de altura y obligó a cerrar temporalmente varios aeropuertos por el riesgo que representa este material para las aeronaves.

El impacto fue considerable. Más de 340.000 pasajeros resultaron afectados y cerca de 3.000 vuelos registraron cancelaciones, retrasos u otras modificaciones, incluidas conexiones internacionales. Además, 178 aviones permanecieron en tierra en el aeropuerto de Yakarta durante el cierre, por lo que deberán pasar controles de seguridad antes de reincorporarse al servicio.

Aunque cinco aeropuertos ya retomaron sus operaciones, todavía hay terminales cerradas debido a la persistencia de la actividad volcánica. Para enfrentar la congestión, las autoridades habilitaron seis aeropuertos alternativos, principalmente en Java y Yogyakarta, y recomendaron a las aerolíneas utilizarlos para facilitar el traslado de pasajeros.

#Yakarta #Indonesia #Volcán #Vuelos #Noticiastiktok ♬ sonido original - RTVE Noticias @rtvenoticias 🔶 Suspenden 200 vuelos en el aeropuerto de Yakarta por la erupción del volcán Anak Krakatoa, a 150 kilómetros de la capital de Indonesia. La gran nube de humo y ceniza ha obligado a las autoridades a cerrar el aeropuerto durante varias horas. Se espera que a partir de la una de la tarde, hora local, puedan reanudarse los vuelos. Hay más de 20.000 pasajeros afectados. #noticias

El Anak Krakatoa continúa activo y este martes registró nuevas erupciones, aunque de menor intensidad. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos episodios. A diferencia de lo ocurrido en 2018, cuando una erupción provocó un devastador tsunami, en esta ocasión se ha descartado por ahora un riesgo similar.

¿Qué tan peligroso es el volcán Krakatoa?

El Krakatoa es considerado uno de los volcanes más peligrosos de Indonesia debido a su intensa actividad y a sus antecedentes. Su ubicación entre Java y Sumatra aumenta el riesgo, porque una gran erupción podría afectar zonas densamente pobladas. Además, la ceniza volcánica representa una amenaza para la aviación, ya que puede dañar los motores de los aviones y obligar al cierre de aeropuertos.

El antecedente más grave ocurrió en 1883, cuando una gigantesca erupción provocó explosiones, tsunamis y la muerte de decenas de miles de personas. Más recientemente, en 2018, una erupción del Anak Krakatoa desencadenó otro tsunami mortal. Sin embargo, las autoridades han señalado que la actividad actual no representa, por ahora, un riesgo de tsunami.