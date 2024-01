¿Hará caso? Yahaira sorprende al cantar cumbia y fanáticos la piden en ese género: "Incursiona ahí"

Tal parece que Yahaira Plasencia inició bien el 2024 debido a que cada fin de semana tiene presentaciones en Lima y otras regiones. Esta vez, la joven sorprendió al cantar un icónico tema de cumbia, causando que sus fanáticos la aclamen en ese género ¿Les hará caso?

Este último fin de semana, Yahaira se hizo presente en uno de sus tantos eventos donde sorprendió no solo al cantar su temas propios sino al incluir una cumbia de la popular agrupación 'Agua Bella'.

La salsera usó su cuenta de TikTok para compartir el video en el que aparece deleitando a sus fanáticos con el tema 'Voy a buscarme un amor'.

Este material audiovisual se volvió inmediatamente viral debido a que sería la primera vez que la artista se anima a cantar este tipo de temas y sobre todo deslumbrar, fiel a su estilo, con su profesional coreografía.

Los comentarios para el video compartido no se hicieron esperar. Y es que los fanáticos de la popular 'Patrona' quedaron totalmente sorprendidos al oírla cantar un tema diferente a lo suele tenerlos acostumbrados, por lo que no dudaron en darle sus buenos deseos e incluso animarla a que incursione en ese rubo musical.

En una pasada entrevista, la salsera reveló si se encuentra entre sus planes tener hijos actualmente pues, como se sabe, ella mantiene una relación amorosa con el cantante peruano Jair Mendoza.

"Ahorita mis planes no está tener hijos, no quiero por el momento. Cuando tenía 23 años me preguntaron 'a qué edad te gustaría tener hijos' y yo dije a los 32, ya faltan tres años ya... Ahora que me han preguntado, he dicho a los 37", precisó.