Joaquín de Orbegoso, hermano de Katia Condos se pronuncia luego de la separación de su hermana con Federico Salazar

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de la mediática separación de las figuras públicas Katia Condos y Federico Salazar, el hermano de la actriz, Joaquín de Orbegoso fue consultado por la relación con la expareja de la actriz tras anunciar el pasado marzo de este año la finalización de su matrimonio tras más de 20 años juntos.

Reacción luego de la separación de la pareja

A través de una breve entrevista para el medio digital Instarandula, el actor Joaquín de Orbegoso es consultado sobre la presencia de su hermana en un evento social del medio artístico. A lo que el intérprete menciona que la ausencia de ella en dicho acontecimiento es debido a que se encuentra de viaje.

"Está bien, está de viaje ahorita sino se encontraría aquí con nosotros", remarcó Joaquín de Orbegoso.

En ese sentido, el hermano menor de la actriz enfatizó en el bienestar de Katia Condos y mostró una respuesta tajante sobre su punto de vista diciendo que es un tema de pareja en el que no prefiere abordar.

"No quiero hablar del tema porque es tema de ellos, no se han divorciado se han separado paso a paso, pero prefiero no hablar del tema, es algo que es privado que tiene que ver con ellos, los terceros acá están de más", mencionó el actor.

Respalda la decisión de su hermana

Sin embargo, al ser consultado por el bienestar de su hermana mayor a nivel emocional, el exactor de "Al fondo hay sitio" mencionó que Katia Condos es una persona que transmite mucha luz y se muestra bien ante las dificultades.

"Katia es un ser de luz, siempre está bien, habrá momentos altos y bajos pero tiende a estar bien, es una persona de luz", enfatizó.

Considera a su aún cuñado miembro de su familia

En ese sentido, al ser consultado por su relación con el conductor de televisión Federico Salazar, el actor de series y novelas comentó que son familia e hizo énfasis de que la pareja no se ha divorciado hasta el momento, mostrando mucho respeto ante la situación que viene atravesando su hermana en la actualidad.

Finalmente, con estas declaraciones, el actor y hermano de Katia Condos, Joaquín de Orbegoso mostró su postura al pronunciarse frente a los medios luego de la separación de su familiar tras estar en una relación matrimonial de 30 años con Federico Salazar.