Hijo de Eva Ayllón habla por primera vez tras denunciar a Natalia Málaga: "Solo estamos protegiendo nuestra dignidad"

08/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Málaga atraviesa por un complicado episodio en su vida privada luego que se conociera que el hijo menor de Eva Ayllón la denunció por daños y perjuicios. Según Francisco García, heredero de la cantante criolla, la exvoleibolista le rayó el vehículo que tiene con su esposa en más de una ocasión y hasta aseguró que cuenta con un video que prueba su acusación.

De momento, la también entrenadora no se ha pronunciado directamente sobre el hecho y solo publicó una imagen en sus redes sociales con una mensaje reflexivo que sería su respuesta ante todo lo acontecido.

Hijo de Eva rompe su silencio

Como se recuerda, el programa 'Puro Floro', conducido por los reporteros de Magaly Medina, fue el que hizo público la demanda luego de acceder al parte policial que se efectuó en marzo de este año. En ese sentido, el mismo espacio se contactó con Francisco García Ayllón para tener su versión del caso y tener mayor información de esta polémica.

El familiar de la reconocida artista nacional no quiso pronunciarse a través de una entrevista, pero sí respondió el contacto con un extenso mensaje. García aseguró que su intención solo es defender su dignidad y la de su esposa por lo que mantendrá la situación en la vía legal. Además señaló que no busca que esto se convierte en escándalo público por lo que dejó en claro que no se contactará más con la prensa.

"No tenemos intención de hacer un escándalo de esto, solo estamos protegiendo nuestra dignidad y estamos defendiéndonos de manera legal, y así queremos que se resuelva esto", inició.

"Es un proceso que tiene que seguir su curso como debe ser, solo quiero justicia y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Pero nosotros no tenemos intención de hacer esto público ni de hacer ningún escándalo, si hubiéramos querido hacer eso, desde marzo hubieran tenido material", añadió.

Se filtra video

Luego que la denuncia se hiciera mediática, en las últimas horas se filtró un video donde se aprecia claramente a la integrante de la delegación olímpica peruana en París 2024 rayando el que sería el vehículo del hijo menor de la artista nacional por lo que esto se convertiría en una prueba contundente en su caso.

De esta manera, el hijo menor de Eva Ayllón, Francisco García, rompió su silencio y habló por primera vez sobre la denuncia que interpuso contra Natalia Málaga por daños y perjuicios contra su vehículo. Según esta demanda, el monto al que ascendería este agravio sería superior a los 2 mil soles.