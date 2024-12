Hollywood de luto: Fallece reconocido e icónico actor de series a los 77 años

02/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hollywood se encuentra de luto tras la sensible pérdida de un icónico actor estadounidense a sus 77 años. La noticia fue confirmada por su esposa a The Hollywood Reporter, dejando con el corazón destrozado a sus fans, que lo recuerdan por sus papeles en series como 'Dinasty' (Dinastía), 'Hotel' y 'Cold Case'.

Murió actor de 'Days of Our Lives'

Lynn Herring Northrop, estrella de telenovelas y esposa de Wayne Northrop, informó la irremediable muerte del actor a sus 77 años. Según su anuncio, el icónico personaje había luchado contra la enfermedad de Alzheimer de aparición temprana durante los últimos seis años.

Ella expresó su gratitud por la atención excepcional que recibió en 'The Motion Picture and Televisión Home', describiendo la instalación como un lugar de consuelo durante sus últimos años. Lynn recordó con cariño a Wayne no solo como un actor talentoso, sino también como un esposo amoroso y un padre devoto de sus dos hijos, Hank y Grady.

"Dio su último suspiro en los brazos de su familia (el 29 de noviembre). (...) Wayne conmovió a tanta gente con su sentido del humor y su ingenio", dijo la esposa de Northrop en un comunicado.

Northrop destacó con su participación en más de 1.000 episodios de la serie "Days of Our Lives", primero como el detective Roman Brady y luego como el Dr. Alex North. En la icónica serie Dinastía, encarnó a Michael Culhane, chófer del magnate petrolero Blake Carrington. Su prolífica carrera también incluyó apariciones en series como L.A. Law, Hotel y Caso Abierto.

Wayne Northrop, actor en la serie 'Days of Our Lives'.

¿Quién era Wayne Northrop?

El recordado actor estadounidense nació el 12 de abril de 1947, hijo de Robert y Donna Jean Northrop, en Sumner, Washington. Se graduó en Comunicaciones en la Universidad de Washington antes de asistir a clases de interpretación en el Seattle Community College y mudarse a Los Ángeles para seguir una carrera en la actuación.

En 1975 se unió a Los Angeles Actors'Theatre dirigido por Ralph Waite en 1975, lo que le llevó a tener su primer papel en la televisión en un episodio de 'Police Story'. Apareció por primera vez en "Days of Our Lives" en 1981.

Northrop asistió a la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood de Hall en mayo de 2016 y posó para fotos con Hall y Josh Taylor, quien comenzó a interpretar a Roman en 1997.

Destrozados por la muerte de Northrop

El legado de Wayne en el mundo del entretenimiento y los corazones de sus seres queridos no serán olvidados. Tanto los fanáticos y sus colegas lamentan su partida y esperan que su trayectoria artística permanezca en la memoria de todos a nivel internacional.

De esta manera, el icónico y legendario actor estadounidense Wayne Northrop, conocido por sus papeles en series como Dinastía, Hotel y Days of our lives, falleció a los 77 años.