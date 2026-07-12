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Tragedia en Viña del Mar: Automóvil fuera de control deja seis muertos y siete heridos tras brutal atropello

Un vehículo SUV arrolló a una multitud en la feria Caupolicán, causando víctimas fatales y varios lesionados. El conductor fue detenido tras el trágico accedente que enluta a todo Chile.

La tragedia generó conmoción en Valparaíso.
La tragedia generó conmoción en Valparaíso. (Difusión)

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/07/2026

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La mañana de este domingo se transformó en tragedia en Viña del Mar cuando un automóvil a gran velocidad embistió a decenas de personas en la feria Caupolicán. El suceso dejó de saldo seis fallecidos y siete personas heridas, movilizando de inmediato a equipos de emergencia y de seguridad.

Detalles del trágico accidente

El siniestro se dio a las 8:40 de la mañana en la avenida Alessandri, cuando el vehículo perdió el control, subió a la vereda y volcó antes de ingresar al predio ferial. De acuerdo con información local, en el lugar se encontraban alrededor de 100 a 120 personas durante el momento del impacto.

El coronel de los Carabineros de Chile, Jorge Guaita, logró confirmar la cantidad de víctimas mortales tras el choque. El vehículo se detuvo al impactar contra un paradero, evitando una tragedia mayor que habría ocurrido durante las horas de máxima concurrencia del mercado.

"Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente", declaró el coronel.

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La investigación está a cargo de la SIAT, unidad especializada en accidentes de tránsito, que busca reconstruir la dinámica exacta del suceso. El conductor fue capturado por los propios comerciantes antes de la llegada de la PDI y se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades municipales han desplegado equipos de apoyo social y jurídico para asistir a las familias de los afectados. La alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti, anunció al decreto de 3 días de duelo en la comunidad debido a la magnitud del impacto sufrido en Gómez Carreño.

Pronunciamiento de Cancillería Peruana

Los exámenes iniciales al detenido, quien no registra antecedentes, arrojaron resultados negativos en alcoholemia, aunque se realizan pruebas toxicológicas adicionales. Mientras tanto, las autoridades locales de Valparaíso confirmaron que los fallecidos son tres hombres y tres mujeres, todos adultos, trasladados al hospital de la zona.

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Ante lo sucedido, el Gobierno peruano manifestó sus condolencias al pueblo chileno por la lamentable pérdida de vidas. A través de la Cancillería, expresaron solidaridad con las familias afectadas y formularon votos por la pronta recuperación de las personas lesionadas tras este trágico suceso en Viña.

El Servicio Médico Legal trabaja activamente en el levantamiento de los cuerpos mientras los equipo de rescate finalizan las labores en la zona. La comunidad local se mantiene en estado de shock tras conocerse que el conductor implicado es un efectivo militar.

Ante ello, el atropello masivo en la feria de Caupolicán, Viña del Mar resalta la urgente necesidad de mejorar la seguridad vial en espacios públicos de alta afluencia. La tragedia con 6 muertos y el conductor detenido dejan a familias ante pérdidas irreparables.

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