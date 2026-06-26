Isabella Ladera pide ayuda para ubicar a su familiar desaparecido tras los terremotos de Venezuela

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela y dejaron a muchas familias en incertidumbre. Desde el extranjero, la creadora de contenido ha recurrido a sus redes sociales para pedir apoyo urgente y visibilizar la búsqueda de un familiar desaparecido en medio de la emergencia.

La influencer, que actualmente reside en Estados Unidos y mantiene una relación con Hugo García, utilizó principalmente su cuenta de Instagram para difundir información y solicitar ayuda a sus seguidores. La tragedia la llevó a reaccionar de inmediato, convirtiendo sus plataformas digitales en un canal de auxilio en medio del caos y la desesperación.

Isabela dispone sus redes para pedir ayuda

Con el paso de las horas, Isabella decidió revelar la identidad del familiar que busca desesperadamente. Se trata de su primo, identificado como José Ángel Rosas Moore, de quien no se tiene rastro tras los sismos. La joven pidió apoyo para ubicarlo, esperando que cualquier dato pueda ayudar a dar con su paradero.

"Él es mi primo, también está desaparecido. Si ven su nombre en listas o algo envíenme por favor", suplicó en Instagram.

Isabella Ladera pide ayuda para encontrar a su primo

Paralelamente a su búsqueda personal, la influencer también optó por extender su ayuda a otras familias afectadas por la tragedia. En sus redes sociales comenzó a compartir publicaciones de personas desaparecidas, difundiendo fotografías, nombres y datos que pudieran facilitar su ubicación en las zonas más golpeadas por el desastre natural.

Su iniciativa ha generado una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes han replicado la información para ampliar el alcance de los pedidos de auxilio. En medio de la angustia, también se han compartido reportes de posibles sobrevivientes atrapados entre escombros, lo que mantiene viva la esperanza de rescates en curso.

"Ella es la esposa del primo de mi esposo, hasta ayer estaba con vida y pudieron encontrarla, hoy su esposo escribió y sigue con vida pero está atrapada en los escombros, están tratando de sacarla. Por favor, si puedes difundir para colaborar a rescatarla. Está debajo de los escombros en el edificio Sayamar", dice un mensaje compartido por un fan de Isabella a través de sus redes sociales.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la situación de Isabella refleja el impacto humano de la tragedia y cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para conectar a familias separadas. Su pedido sigue vigente, con la esperanza de encontrar pronto respuestas en medio de la incertidumbre.