Gisela Valcárcel anuncia que su nuevo proyecto está listo para ver la luz: ¿De qué se trata y cuando se estrena?

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel volvió a captar la atención de sus seguidores al anunciar que uno de los proyectos en los que ha trabajado durante varios meses está muy cerca de hacerse realidad. La noticia llega en un momento de gran exposición mediática para la conductora, debido a la reciente controversia generada por las declaraciones de su hija Ethel Pozo sobre su salida de América TV.

¿Gisela regresa a la televisión?

La popular presentadora publicó un video en sus redes sociales para adelantar que la espera está por terminar. Aunque evitó revelar detalles sobre el contenido de esta nueva propuesta, dejó claro que se trata de una iniciativa preparada con dedicación durante los últimos meses y cuya presentación estaría prevista para el próximo 17 de julio.

"Hay historias que uno cuenta desde siempre, hay otras que esperan el momento correcto para salir. Creo que ese momento está cada vez más cerca. 17.07″, se lee en el mensaje de su publicación.

Como parte de este anuncio, Gisela también invitó a sus seguidores a suscribirse a su canal de YouTube, plataforma desde donde podría desarrollarse este nuevo proyecto. Sin embargo, el misterio se mantiene, ya que no ha precisado si estará relacionado con entrevistas, entretenimiento, contenido motivacional o incluso un eventual regreso a la televisión.

Fanáticos la apoyan

La publicación despertó una rápida reacción entre sus fanáticos, quienes expresaron entusiasmo por conocer la nueva etapa profesional de la conductora. Muchos manifestaron su deseo de volver a verla en la pantalla chica, mientras otros destacaron que cualquier formato que elija contará con el respaldo del público que ha seguido su trayectoria durante décadas.

Este anuncio coincide con los días en que Gisela volvió a ocupar titulares tras respaldar públicamente a Ethel Pozo. La conductora salió en defensa de su hija luego de que esta asegurara que algunos de sus excompañeros de "América Hoy" le ocultaron información relacionada con el fin de su participación en el programa, versión que provocó diversas reacciones.

"De hecho, sé que Ethel sabrá lo que tiene que decir y si quiere o no responder. Lo que yo creo es que Ethel, ayer, expuso lo que es la verdad. Yo no sabía que iba a ir al streaming con (María) Pía y Mario (Hart), pero en la noche, cuando me enteré: Se tenía que decir y se dijo. No opinaré más", expresó la rubia en un 'en vivo' de redes sociales.

De esta manera, mientras la polémica en torno a la salida de Ethel continúa generando comentarios, Gisela opta por centrar la atención en un nuevo desafío profesional. Todo apunta a que el 17 de julio marcará el inicio de una etapa que busca sorprender a sus seguidores y reafirmar su vigencia dentro de la industria del entretenimiento peruano.