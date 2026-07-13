SJM: Sicarios asesinan con 14 balazos a mototaxista venezolano por presunto préstamo "gota a gota"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos la noche del domingo en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. en la avenida Caneo, cerca de las torres de alta tensión, donde la víctima fue sorprendida por sujetos armados mientras permanecía dentro de su vehículo menor.

La víctima fue identificada como Héctor Giovanni Piña García, de 50 años. De acuerdo con el testimonio de vecinos y personas que se encontraban en la zona, cuatro delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra el mototaxista, quien murió en el lugar a consecuencia de los múltiples impactos de bala.

Crimen por presunto "gota a gota"

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron a la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Durante las inspecciones, las autoridades hallaron 14 casquillos de bala, evidencia que será incorporada a la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades detrás del homicidio.

Familiares de la víctima también llegaron hasta el lugar del ataque, visiblemente afectados por lo ocurrido. Sin embargo, optaron por no brindar declaraciones a la prensa mientras los especialistas realizaban el levantamiento de información y el Ministerio Público iniciaba las investigaciones para esclarecer el asesinato.

Como parte de las primeras indagaciones, la principal hipótesis que maneja la Policía es que el crimen estaría relacionado con un presunto préstamo informal bajo la modalidad conocida como "gota a gota". No obstante, serán las investigaciones las que determinen el móvil del ataque. Vecinos señalaron haber visto en varias oportunidades a la víctima por la zona, aunque descartaron que residiera allí y precisaron que solía reunirse con otros compatriotas venezolanos.

🔴🔵 SJM: Delincuentes asesinan con 14 disparos a mototaxista venezolano.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/HAkAtLFFWd — Exitosa Noticias (@exitosape) July 13, 2026

Detienen a sujetos por "gota a gota"

El pasado mes de mayo, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao (Equipo 3), bajo la conducción del fiscal provincial Rafael Gonzáles Hurtado, logró la detención preliminar judicial de cinco personas investigadas que formarían parte de la presunta red criminal denominada 'Los Gotas del Callao', implicada en el otorgamiento de préstamos ilegales a pequeños empresarios y proveedores del Estado desde el año 2019, según informó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Se trata de Paul Castillo, Mauro Carrasco, Freddy Carrasco, José Rojas y Vanesa Guerrero, quienes ofrecían préstamos por falta de capital y luego cobraban intereses excesivos.

En caso de no pagar la cuota exigida, amenazaban físicamente a las víctimas y a sus familiares con llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios, según la tesis fiscal. Todos son investigados por los delitos de organización criminal, lavado de activos y extorsión agravada.

Es así que, el asesinato del mototaxista vuelve a poner bajo la lupa la violencia vinculada al préstamo "gota a gota", una modalidad que ha sido relacionada con amenazas y ataques criminales. La Policía continúa con las investigaciones para determinar si esta fue la causa del crimen y capturar a los responsables.