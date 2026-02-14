Mamá de Hugo García rompe su silencio y se pronuncia sobre la llegada de su nieto

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la ola de mensajes, reacciones y comentarios que generó la noticia, la mamá de Hugo García rompió su silencio y se pronunció sobre la llegada de su nieto, marcando uno de los primeros pronunciamientos familiares tras confirmarse que Isabella Ladera está en la dulce espera.

Mamá de Hugo García felicita a su hijo

La noticia del embarazo de Hugo García y su pareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, no solo emocionó a sus seguidores, sino también a su círculo más cercano.

Quien decidió manifestarse públicamente fue su madre, Fabiola Galmez, quien no dudó en expresar su alegría en la publicación que hizo Isabella Ladera en su cuenta de Instagram. "Felicidades a los dos y muchas bendiciones gracias", escribió la madre del exchico reality.

El entusiasmo no se quedó solo en la madre de Hugo. Su hermano, Ayrton García, también reaccionó a la noticia y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la pareja. "Soy tío x3", escribió, precisando que este será el primer hijo del modelo, pero su tercer sobrino.

En redes sociales, los comentarios de felicitación no se hicieron esperar. Cientos de usuarios celebraron el embarazo y enviaron buenos deseos a los futuros padres, quienes se han mostrado muy cercanos con su comunidad digital desde que hicieron pública la noticia.

Isabella Ladera busca nombres para su bebé

Por su parte, Isabella Ladera también compartió cómo vive estos primeros momentos de embarazo. La modelo venezolana publicó imágenes de su ecografía y se mostró visiblemente emocionada por esta nueva etapa.

Aunque no ha revelado cuántos meses tiene de gestación, sí contó que aún se encuentra en conversaciones sobre los posibles nombres del bebé, buscando opciones que funcionen tanto para niño como para niña.

Uno de los momentos más emotivos que compartió fue la reacción de su hija mayor ante la noticia. La influencer venezolana no ocultó su emoción al hablar de este cambio familiar.

"Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita", expresó Isabella Ladera, dejando ver lo especial que ha sido este proceso para ella.

Así, la mamá de Hugo García se pronunció sobre la llegada de su nieto, sumándose públicamente a la celebración por el embarazo de Isabella Ladera y confirmando que la familia vive con enorme entusiasmo esta nueva etapa que se inicia con la llegada del bebé.