Alessia Rovegno y su inesperada reacción tras enterarse del embarazo de Isabella Ladera con Hugo García

La confirmación del embarazo de Isabella Ladera con Hugo García remeció las redes y los programas de espectáculos, pero fue la reacción de Alessia Rovegno la que terminó robándose la atención. Lejos de cualquier pronunciamiento directo, la ex Miss Perú decidió mostrarse más activa que nunca en Instagram, dejando varios mensajes que no pasaron desapercibidos.

Alessia Rovegno y su inesperada reacción

La mañana del viernes 13 de febrero, mientras los portales de farándula confirmaban que Isabella Ladera y Hugo García se convertirán en padres, una de las figuras que más llamó la atención fue Alessia Rovegno, expareja del chico reality.

En medio del revuelo, Alessia Rovegno decidió aparecer en Instagram con una serie de publicaciones que rápidamente generaron comentarios y lecturas de todo tipo.

Primero, compartió una imagen frente al mar con una frase corta, pero directa: "Volvimos". El mensaje confirmaba su regreso a Miami, ciudad donde actualmente reside la modelo venezolana y ahora pareja de Hugo García.

Horas más tarde, Alessia Rovegno volvió a publicar, esta vez desde Nueva York, acompañando la imagen con otra frase breve: "NYC, I Love You". Con ello, reforzó la imagen de una mujer enfocada en sus viajes, proyectos y en una etapa totalmente distinta a la de su expareja.

Las publicaciones no tardaron en llenarse de mensajes de respaldo. Entre los comentarios que más se repitieron destacaron frases como "Guapa", "Tú ganaste desde lejos", "Triunfando como debe ser" y hasta un contundente "No te entiendo, Hugo".

Hasta el momento, Alessia Rovegno no ha emitido ningún comunicado ni declaración pública sobre el embarazo de Isabella Ladera y Hugo García. Su silencio ha sido coherente con lo que ya había manifestado tiempo atrás, cuando dejó claro que, pese a la ruptura, le deseaba lo mejor a su expareja.

Hugo e Isabella aún no saben el sexo del bebé

Isabella Ladera y Hugo García atraviesan un momento de total ilusión por la llegada de su primer hijo juntos. La influencer venezolana contó a la revista ¡Hola! que el embarazo se vivió en estricta intimidad y que recién decidieron hacerlo público cuando ambos se sintieron preparados.

También se conoció que la noticia fue recibida con mucha emoción por parte de Hugo y que la pequeña Mía, hija de Isabella, asumirá con alegría su nuevo rol de hermana mayor. Por ahora, la pareja aún no conoce el sexo del bebé.

Así, el anuncio del embarazo de Isabella Ladera con Hugo García no solo marcó un nuevo capítulo en sus vidas, sino que también dejó en evidencia la inesperada reacción de Alessia Rovegno, quien optó por el silencio y por mostrarse activa en redes, enfocada en sus proyectos personales, lejos de cualquier polémica pública.