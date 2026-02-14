Hugo García y su peculiar forma de anunciar que será papá por primera vez: "Espero no le tema a las alturas"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García está desbordado de felicidad al saber que se convertirá en papá por primera vez junto a su novia, Isabella Ladera. El ex chico reality no tuvo mejor idea para anunciar este gran paso en su vida que lanzarse desde un avión con un cartel que decía: "Voy a ser papá", y lo compartió con todos sus seguidores.

Hugo García celebra su paternidad en las alturas

El exintegrante de Esto es Guerra anunció la mañana de ayer que su novia Isabella está embarazada y que próximamente dará a luz a su primogénito. La noticia la hicieron pública en una publicación en conjunto. Sin embargo, horas más tarde, Hugo quiso confesarles a sus seguidores que se habían tomado unas fotos que catalogó como unas de las mejores de su vida.

Las imágenes lo mostraban practicando skydiving mientras anunciaba al mundo entero que será papá. Hugo preparó un cartel anunciando su paternidad y lo acompañó con fotos de la ecografía y varios stickers alusivos a esta nueva etapa.

"Ayyy, lo que le espera a mi bebé. Ojalá no le tenga miedo a las alturas", escribió Hugo junto a una serie de fotos donde aparece portando el cartel mientras se lanzaba desde una avioneta a gran altitud.

Isabella no tardó en comentarle, demostrando que están más que emocionados por la llegada de su primer bebé juntos. "¡Qué ilusión todo lo que se nos viene!", escribió, mientras que varios amigos de Hugo también lo felicitaron por convertirse en padre y por el gran desafío que representó lanzarse desde una avioneta para anunciarlo.

Isabella confiesa que buscaba ser mamá

Luego de que Isabella y Hugo anuncien su embarazo en redes sociales, la revista Hola publicó una sesión de fotos de Isabella, posando con un vestido blanco y mostrando su pancita en avanzado estado de gestación.

También apareció una entrevista donde Isabella cuenta detalles sobre su embarazo. "Me dan hasta ganas de llorar. Muchas gracias por esta oportunidad, mi primera portada, mis primeras fotos con mi pancita y estoy ansiosa por ver los resultados", dijo.

Consultada sobre el tiempo exacto de gestación, señaló que prefiere mantenerlo en secreto. Incluso comentó que ni ella misma sabe a ciencia cierta cuántas semanas tiene, pero lo más sorprendente es que aseguró que estaba buscando convertirse nuevamente en madre desde hace bastante tiempo.

Es así que, Hugo García decidió anunciar su próxima paternidad de una manera extrema y emotiva, combinando adrenalina con uno de los momentos más importantes de su vida. Junto a Isabella Ladera, inicia una nueva etapa llena de ilusión, sueños y expectativas por la pronta llegada de su primer bebé.