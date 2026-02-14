Valentino Palacios denuncia entre lágrimas que fue víctima de robo y agresión en discoteca

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Visiblemente afectado y aún con señales de lo ocurrido, Valentino Palacios denunció en una comisaría que fue víctima de robo y agresión en discoteca, un episodio que se habría desatado cuando intervino para proteger a su hermano, en medio de una situación que, según contó, se salió de control en cuestión de minutos.

Valentino Palacios denuncia agresión

El influencer Valentino Palacios, conocido por su participación en el reality Esto es guerra, reapareció en sus plataformas digitales para contar que fue víctima de una agresión a la salida de una discoteca.

Según su propio testimonio, todo se originó cuando se encontraba junto a su hermano, Yomar Palacios, quien estaba siendo increpado por un grupo de personas.

De acuerdo con su versión, el incidente ocurrió cuando ambos ya se retiraban del local nocturno. En ese momento, notó que varias personas gritaban a su hermano y decidió intervenir. "No los habíamos visto dentro de la discoteca", afirmó.

Valentino relató que, al notar la tensión, se acercó para preguntar a una joven cuál era el motivo del hostigamiento. Sin embargo, la situación se desbordó rápidamente.

Fue ahí cuando, según contó, un sujeto se acercó y lo golpeó directamente en el rostro. "Mientras yo preguntaba qué estaba pasando, vino un chico y me golpeó", relató.

El forcejeo posterior terminó dejándolo con visibles daños físicos, entre ellos la pérdida de sus uñas acrílicas, un detalle que mostró como evidencia del nivel de violencia del momento.

Valentino Palacios denuncia robo

Tras lo ocurrido, y aún conmocionado por la situación, Valentino acudió la mañana de este jueves 14 de febrero a una comisaría para formalizar la denuncia correspondiente.

Durante su declaración ante las autoridades, aseguró que la agresión se dio sin provocación previa y reiteró que su única intención fue proteger a su hermano.

Pero el hecho no terminó solo en golpes. Además de la agresión, el creador de contenido denunció que, en medio del enfrentamiento, su hermano fue víctima de un robo. "A mi hermano le robaron su celular", precisó al detallar lo sucedido ante la Policía.

Por este motivo, solicitó formalmente que se revisen las cámaras de seguridad tanto del establecimiento como de los alrededores, con la finalidad de identificar a los responsables. "Quiero identificar a la persona que me golpeó. No lo conozco, nunca lo había visto", declaró ante las autoridades.

En su testimonio, también fue enfático en señalar que no intenta justificar ningún tipo de reacción, pero sí explicar el contexto en el que actuó. "Yo por defender a mi hermano nada más... me da cólera, mami", expresó.

Así, Valentino Palacios denunció que fue víctima de robo y agresión en discoteca, luego de un altercado ocurrido a la salida de un local nocturno, cuando —según su versión— intervino para defender a su hermano y terminó acudiendo a una comisaría para formalizar la denuncia.