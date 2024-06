¡Impactante! Mónica Torres recuerda TRAUMÁTICA experiencia cuando trabajó con Yola Polastri

Mónica Torres fue invitada al programa de Patricia Portocarrero, donde compartió muchos detalles de su vida personal. Sin embargo, llamó la atención de todos cuando contó una terrible experiencia que vivió cuando trabajó para Yola Polastri.

La actriz contó que, en el pasado, fue asistente de producción en el programa de la recordada animadora infantil, 'Hola Yola', no obstante, protagonizó un traumático momento cuando se tuvo que organizar uno de los juegos para los niños que asistieron al show de televisión.

Durante la entrevista, Mónica Torres contó que trabajó par la producción de Yola Polastri, pero que, en una oportunidad, vivió un episodió que se convirtió en un trauma.

"Un día me dijeron: 'Mónica, infla las pelotas,' y yo agarré y las empecé a inflar (con la boca). Nadie me dijo que las inflaban con un grifo que estaba en la esquina, con el inflador de las llantas. Yo estaba de color azul, ya no podía hacer nada, no tenía oxígeno, estaba mareada. Sufrí horrible ".

Almendra Gomelsky, quien fue una de las Dalinas el programa infantil 'Nubeluz', tuvo una reveladora conversación con la periodista Verónica Linares en su programa de YouTube 'La Linares'.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la entrevista fue cuando confirmó una enemistad con Yola Polastri. Recordemos que en la década de los 90's surgió una leyenda que aseguraba que la animadora infantil tenía una fuerte rivalidad con las conductoras del programa 'Nubeluz'.

En un momento del programa Almendra reveló un incómodo momento que vivió con Yola Polastri, quien le pidió que no se le acercara. No obstante, la exDalina afirmó que sigue siendo una gran fan de Yola.